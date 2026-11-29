PREDSEDNIK Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz redova republikanaca Majkl Mekol izjavio je danas da postupci direktora kompanije Nvidia Džensena Huanga, zbog sumnji u navodno krijumčarenje čipova Nvidije u Kinu, predstavljaju rizik po nacionalnu bezbednost SAD, ocenivši da je intervencija predsednika Donalda Trampa kojom je omogućeno njegovo vraćanje na čelo kompanije bila neprimerena.

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- Ja to ne bih uradio. Upravni odbor je odlučio da ga smeni sa mesta direktora. Mislim da je predsedniku prvenstveno bila važna ekonomija, berza i činjenica da je Huang vodeća ličnost u proizvodnji naprednih čipova za veštačku inteligenciju. Mislim da je time ugrozio nacionalnu bezbednost - rekao je Mekol za ABC News.

Upitan da li smatra da je Trampovo mešanje u odluku upravnog odbora Nvidije bila primereno, Mekol je rekao da je takav potez bez presedana.

- Predsednik svakako ima pravo da to uradi u okviru svojih izvršnih ovlašćenja, ali ne mislim da je to bilo primereno. Odluku o tome da li Huang treba da ostane na čelu kompanije trebalo je da donese njen upravni odbor - rekao je Mekol.

Mekol je ocenio da je potrebno dodatno istražiti da li je singapurska kompanija Megaspeed, s čijom je tadašnjom direktorkom Alis Huang Džensen bio u intimnoj vezi, preusmeravala napredne čipove kupljene od Nvidije kineskim kupcima, kao i šta je Huang znao o tim aktivnostima.

- Da sam ponovo savezni tužilac, pokušao bih da dokažem da je namerno zatvarao oči pred onim što se događalo i da je morao da zna - rekao je Mekol, podsećajući da američki propisi o kontroli izvoza obavezuju kompanije da provere identitet i poslovanje svojih kupaca. On je ocenio da su navodne Huangove aktivnosti na granici špijunaže, tvrdeći da je Nvidia prodavala čipove kompaniji povezanoj sa kineskim obaveštajnim strukturama, nakon čega su oni navodno preusmeravani u Kinu.

Prema njegovim rečima, takvi čipovi mogli bi da omoguće najvećem "američkom geopolitičkom rivalu razvoj naprednih sistema naoružanja koji bi mogli da budu usmereni protiv SAD". Huang je ranije ovog meseca smenjen sa čela Nvidije nakon što su u javnost dospele informacije o njegovoj vanbračnoj vezi sa Alis Huang, osumnjičenom za špijunažu. On je priznao i da je imao vanbračne veze sa drugim zaposlenima u kompaniji.

Na funkciju je vraćen prošle sedmice, nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao upravni odbor Nvidije da ga ponovo postavi na čelo kompanije.