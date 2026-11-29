Jurimo treći pogodak u nizu: Ovo je TIP DANA za nedelju
TIP DANA dolazi iz Poljske
Jučerašnji predlog koji je bio uspešan jer je Slovan savladao Košice možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg Tipa dana:
Leh dočekuje Pogon iz Ščećina na stadionu u Bugarskoj ulici u Poznanju. Domaćin u ovaj meč Ekstraklase ulazi kao lider prvenstva.
Leh je osvojio 35 bodova u 14 kola i u poslednjih pet prvenstvenih utakmica nije izgubio. Sa 35 postignutih golova ima najbolji napad u ligi, a sa 13 primljenih i najbolju odbranu.
U poslednjih pet nastupa u svim takmičenjima upisao je dve pobede i dva remija, a jedini poraz u tom nizu pretrpeo je u Evropi od Benfike (1:3).
Pogon je osmi sa 24 boda iz 14 kola, ali je izgubio tri uzastopne prvenstvene utakmice. Ekipa iz Ščećina postigla je 21 gol, 14 manje od Leha, a primila je 17.
Domaćinu ide u prilog i učinak u međusobnim susretima. Dobio je četiri od poslednjih pet, a tri boda u Poznanju omogućila bi mu da zadrži prvo mesto.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,58)
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