PREKINUT NASTUP NAOMI KEMBEL NA JAHORINI: Nestalo struje u šatoru, gosti ostali u mraku (VIDEO)
SVETSKI poznata manekenka Naomi Kembel nastupila je sinoć u okviru otvaranja ski-sezone na Jahorini, i to kao di-džej pod šatorom.
Slavna manekenka stala je za di-džej pult tačno u ponoć, a njen izlazak pred publiku izazvao je veliko interesovanje prisutnih.
Međutim, u jednom trenutku je nestalo struje, pa je nastup na kratko prekinut zbog toga.
Organizatori su odmah reagovali, te je prostor osvetljen svećama, a nakon što je kvar otklonjen, veče se nastavilo kao da se ništa nije desilo - uz muziku i dobru atmosferu.
Naomi Kembel je nastavila svoj nastup, dok su prisutni ponovo uživali u večeri koja je, uprkos neplaniranom prekidu, privukla veliku pažnju.
Na TikTok nalogu Vijesti.ba osvanuo je snimak trenutka kada nije bilo struje, a možete ga pogledati u okviru teksta.
(Kurir)
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