SVETSKI poznata manekenka Naomi Kembel nastupila je sinoć u okviru otvaranja ski-sezone na Jahorini, i to kao di-džej pod šatorom.

Foto: Printskrin Iks @ZeljkoBosk10720

Slavna manekenka stala je za di-džej pult tačno u ponoć, a njen izlazak pred publiku izazvao je veliko interesovanje prisutnih.

Naomi Campbell DJing in Jahorina, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Hd5VF4C11v — mizge (@mihailo____) November 28, 2026

Međutim, u jednom trenutku je nestalo struje, pa je nastup na kratko prekinut zbog toga.

Naomi Campbell stigla na Jahorinu, dobila tradicionalnu haljinu - Slavni model će nastupati kao DJ-ica na otvaranju turističke sezone u Olimpijskom centru Jahorina 🔗 https://t.co/4C4bhYI5Vr https://t.co/EUu8nPMOdm — Anadolu BHSC (@aa_balkans) November 28, 2026

Organizatori su odmah reagovali, te je prostor osvetljen svećama, a nakon što je kvar otklonjen, veče se nastavilo kao da se ništa nije desilo - uz muziku i dobru atmosferu.

Naomi Kembel je nastavila svoj nastup, dok su prisutni ponovo uživali u večeri koja je, uprkos neplaniranom prekidu, privukla veliku pažnju.

Na TikTok nalogu Vijesti.ba osvanuo je snimak trenutka kada nije bilo struje, a možete ga pogledati u okviru teksta.

(Kurir)

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