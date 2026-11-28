PIRATI iz Somalije oteli su brod kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kod obale Jemena, tako što su se prerušili u ribare i sakrili se među somalijskom zajednicom u Jemenu, saopštili su danas bezbednosni zvaničnici.

Foto: Tanjug/AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Britanska pomorska agencija UKMTO saopštila je da su napadači upali na teretni brod oko 120 kilometara jugozapadno od jemenske luke Balhaf, prenosi Tajms of Izrael.

Tri bezbednosna zvaničnika u somalijskoj državi Puntland, gde je sedište glavne mreže pirata, su kazali da je otet brod "MV Marsa Virgo" u vlasništvu kompanije "Marsa Oušn Šiping", sa sedištem u UAE, koji plovi pod panamskom zastavom.

Prema rečima bezbednosnih zvaničnika koji su pratili kretanje broda preko izvora u somalijskoj zajednici, brod su otela šestorica somalijskih naoružanih ljudi koji su napustili Puntland ribarskim brodom i prešli Adenski zaliv do Jemena.

Zvaničnici su rekli da je na brodu "MV Marsa Virgo" bilo 19 članova posade i da su se svi zaključali u bezbednu sobu.

Piraterija je ponovo porasla u vodama kod Roga Afrike, sa najmanje 16 takvih napada koji su izvršeni od aprila, što je najviši nivo od 2013. godine.

(Tanjug)

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