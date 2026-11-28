BEŽIVOTNA tela 14 migranata pronađena su nakon što je čamac sa oko 100 ljudi zaustavljen u blizini španskih Kanarskih ostrva, saopštila je Pomorska spasilačka služba.

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Šest osoba u teškom stanju prebačeno je helikopterom u bolnicu, prenela je danas španska novinska agencija EFE. Čamac, koji je otkriven 39 nautičkih milja (72 kilometra) južno od ostrva El Jero, prebačen je do luke La Estaka. Dodaje se da je 84 preživelih migranta prevezeno u ostrvsku luku La Restinga, gde se nalaze prihvatni centar za migrante i bolnica.

Regionalni lider Fernando Klavijo napisao je u objavi na Iksu da oseća bol i nemoć zbog nove tragedije, zahtevajući reakciju španske vlade i Evropske komisije. "Humanitarna kriza ne počinje na El Jeru, već na obalama Senegala i Gambije, gde moramo da delujemo", naveo je on.

Dolasci migranata na Kanarska ostrva su se ubrzali od oktobra, dostigavši rekordnih 2.100 ljudi u jednom danu 25. novembra, od čega je većina stigla na ostrovo El Jero, gde živi 11.400 stanovnika. Hiljade migranata svake godine pokušava da pređe Atlantik u ilegalnim čamcima nastojeći da se domognu španske teritorije uprkos uzburkanom moru i jakim strujama, a dolasci se obično pojačavaju tokom jeseni.