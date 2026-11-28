ČUVENE kartonske karte za javni prevoz u Parizu biće ukinute 15. decembra nakon 126 godina, a putnici će ubuduće koristiti elektronske kartice.

Foto: Goran Čvorović

Korisnici javnog prevoza će imati rok do 14. januara naredne godine da na šalterima zamene svoje preostale važeće kartonske karte, piše list "Figaro".

Gradski zvaničnici navode da je prelazak na kartice "Navigo" deo šire modernizacije pariskog javnog prevoza u korak sa savremenim standardima. Kartonska karta pratila je generacije stanovnika pariske regije i turista još od otvaranja metroa 1900. godine.

Tokom više od jednog veka menjala je boje, od braon i žute do zelene, ljubičaste i bele, a 1973. godine dobila je i magnetnu traku. Za mnoge korisnike predstavljala je više od obične vozne karte i postala je deo svakodnevnih uspomena i gradske kulture.

Kolekcionari voznih karata posebno cene stare primerke čija boja i natpisi otkrivaju duh vremena.