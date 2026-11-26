NAPAD NA RAFINERIJU U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Deo pogona zatvoren, poginula jedna osoba
NAFTNA rafinerija u oblasti Džazan, na jugu Saudijske Arabije, delimično je zatvorena nakon napada u četvrtak koji je izazvao požar, a u kojem je poginuo radnik, državljanin Nepala.
Satelitski snimci do kojih je došao CNN pokazuju velike oblake crnog dima koji su se nakon napada digli iznad postrojenja.
Kasnije uveče saudijsko ministarstvo energetike saopštilo je da je jedan radnik iz Nepala poginuo, dok je više osoba povređeno.
Za sada nisu objavljeni dodatni podaci o broju povređenih niti o tome koliko će trajati delimična obustava rada postrojenja.
Odgovor koalicije u Jemenu
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv pokreta Huti, saopštila je da su njene snage uništile lanser raketa u Al Hudajdi u Jemenu, prenosi Al Džazira.
Portparol koalicije Turki al Maliki naveo je na društvenoj mreži X da je uništeni lanser korišćen u napadima na postrojenje u Džazanu.
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