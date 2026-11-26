POŽAR U KANCELARIJI KLINIKE: Plamen se proširio na krov, šesnaest ljudi evakuisao iz zgrade (VIDEO)
POŽAR je izbio u kancelariji iznad klinike za lečenje zavisnosti od droga u Sankt Peterburgu, zahvativši površinu od 240 kvadratnih metara.
Plamen se već proširio na krov.
Šesnaest ljudi je evakuisano iz zapaljene zgrade, u kojoj se nalazi klinika. Evakuisani su pre dolaska hitnih službi.
Svi zaposleni i pacijenti su na bezbednom.
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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
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