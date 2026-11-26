DRAMA NA LETU 1494: Putnik hteo da izađe iz aviona (VIDEO)
ČOVEK je odlučio da izađe iz aviona usred leta , dok je skoro ceo avion pokušavao da ga obuzda.
Incident se dogodio na letu 1494 kompanije Ameriken erlajns, na putu od San Dijega do Čikaga. Čovek je napustio svoje sedište i uputio se ka prednjem delu kabine, ignorišući naređenja posade da se vrati. Stjuardese i drugi putnici uspeli su da ga obuzdaju dok nije izvršeno prinudno sletanje.
Avion je preusmeren na Međunarodni aerodrom Finiks, gde je prestupnik evakuisan i prebačen u bolnicu sa lakšim povredama.
Čovek nije uhapšen, ali je obavešten FBI.
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