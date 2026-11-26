VIŠE od 500.000 potrošača širom SAD ostalo je bez struje nakon što su dve snažne oluje pogodile obe obale zemlje usred prazničnih putovanja povodom Dana zahvalnosti.

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Najteže je pogođena savezna država Virdžinija, gde je bez struje ostalo više od 191.000 potrošača, a zabeleženi su udari vetra jačine i do 101 kilometar na čas.

U Misuriju je bez električne energije više od 155.000 potrošača nakon što je sneg padao tokom cele noći u istočnom delu države, prenosi CNN.

Desetine hiljada ljudi bez struje su i u Severnoj Karolini i Merilendu, dok su prekidi u snabdevanju zabeleženi i u Ilinoisu, Južnoj Karolini, Nju Džerziju i Pensilvaniji.

Ministarstvo saobraćaja Misurija apelovalo je na putnike da odlože putovanja zbog teških vremenskih uslova.

Kako su saopštili u jutarnjim časovima, putarske ekipe su neprestano na terenu, ali su brojni putevi u istočnoj polovini države prekriveni snegom.

Najviše snega do sada palo je u mestu Haj Ridž u Misuriju, gde je izmereno oko 23 centimetra, pa je vozačima upućen poziv da ne kreću na put dok se obilne padavine ne raščiste.

Snažna oluja koja se proteže od Ilinoisa do Nju Džerzija je prvi put u istoriji odložila, stotu po redu, čuvenu prazničnu Mejsi paradu.

Na srednjoatlantskoj obali beleži se i porast nivoa mora, koji bi mogao da dostigne najviši nivo još od superoluje Sendi iz 2012. godine, dok olujni vetar i težak, mokar sneg oštećuju elektroenergetsku mrežu.

Istovremeno, odvojeno nevreme praćeno kišom i vetrom pogodilo je pacifički severozapad.

Na zapadnoj obali očekuje se novi talas izuzetno visokih plima, nakon što su juče u San Dijegu oboreni rekordi, a snažni talasi urušili deo pristaništa u blizini San Franciska.

Stotine letova danas je otkazano ili odloženo nakon što je loše vreme već poremetilo gužve uoči praznika, a dodatna kašnjenja zadržala su se i na aerodromu u Majamiju, nakon što je teretni avion sleteo sa piste.

(CNN)