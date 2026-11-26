PRIPREMA U TOKU: Evropska država postaje logistički centar za snabdevanje kijevskog režima?
MOLDAVSKA predsednica Maja Sandu priprema republiku da postane logistički centar za snabdevanje kijevskog režima, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Narod (Moldavije) je već shvatio šta se njihovoj zemlji zapravo sprema... da postane logistički centar, lišen suvereniteta, proizvodni centar za snabdevanje kijevskog režima - rekla je ona na brifingu.
Ranije je ruska ambasada u Moldaviji upozorila na moguću provokaciju usmerenu na pogoršanje odnosa između zemalja. Antiruska provokacija usmerena na radikalno pogoršanje odnosa između Moskve i Kišinjeva mogla bi biti izvršena u narednim danima.
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