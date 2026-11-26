MOLDAVSKA predsednica Maja Sandu priprema republiku da postane logistički centar za snabdevanje kijevskog režima, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

- Narod (Moldavije) je već shvatio šta se njihovoj zemlji zapravo sprema... da postane logistički centar, lišen suvereniteta, proizvodni centar za snabdevanje kijevskog režima - rekla je ona na brifingu.

Ranije je ruska ambasada u Moldaviji upozorila na moguću provokaciju usmerenu na pogoršanje odnosa između zemalja. Antiruska provokacija usmerena na radikalno pogoršanje odnosa između Moskve i Kišinjeva mogla bi biti izvršena u narednim danima.