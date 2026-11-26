PROVERE SA ŠVAJCARSKOM: Rukometašice će danas i u subotu u Šafhauzenu odigrati dve prijateljske mečeve uoči EP u decembru
RUKOMETAŠICE Srbije u subotu (17.00) će u Šafhanuzenu u drugom prijateljskom meču odmeriti snage sa Švajcarskom. Izabranice Sandre Kolaković večeras (18.00) će odigrati prvu utakmoicu sa domaćinom.
Dueli sa Švajcarkinjama su generalna proba pred Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame su u grupi F u Bratislavi, gde će 4. decembra igrati sa Slovačkom, 6. sa Nemačkom, a 8. sa Švedskom. Prve dve selekcije izboriće drugu fazu.
Inače, Srpkinje se iz Švajcarske vraćaju u Kovilovo, odakle će 2. decembra krenuti u Bratislavu.
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