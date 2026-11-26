RUKOMETAŠICE Srbije u subotu (17.00) će u Šafhanuzenu u drugom prijateljskom meču odmeriti snage sa Švajcarskom. Izabranice Sandre Kolaković večeras (18.00) će odigrati prvu utakmoicu sa domaćinom.

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Dueli sa Švajcarkinjama su generalna proba pred Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame su u grupi F u Bratislavi, gde će 4. decembra igrati sa Slovačkom, 6. sa Nemačkom, a 8. sa Švedskom. Prve dve selekcije izboriće drugu fazu.

Inače, Srpkinje se iz Švajcarske vraćaju u Kovilovo, odakle će 2. decembra krenuti u Bratislavu.