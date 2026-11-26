SUDAR VEČITIH U POLUFINALU: Odbojkaši Crvene zvezde i Partizana boriće se 2. i 16. decembra za plasman u finale Kupa Srbije
ODBOJKAŠI Crvene zvezde i Partizana sastaće se u polufinalu Kupa Srbije, epilog je žreba koji je održan u prostorijama OSS. Crveno-beli su domaćini u prvom meču, 2. decembra, a crno-beli u revanšu 16.
U drugom polufinalu sastaće se Vojvodina i branilac trofeja Spartak. Prvi duel je u Novom Sadu, a drugi u Subotici.
Kod dama u polufinalu ćemo gledati reprizu prošlogodišnjeg finala, jer će se sastati šampion TENT i branilac trofeja Ub. Drugi par je: Železničar - Napredak. Prve utakmice u Obrenovcu i Lajkovcu su 9. decembra, a revanši 23. u Ubu i Kruševcu.
U finale ide ekipa koja ostvari dve pobede, a ako je 1:1 odlučivaće "zlatni set".
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