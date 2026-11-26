TRAMP I RUTE POSLALI UPOZORENJE RUSIJI: Evo šta su poručili posle sastanka na Floridi
RUSIJA bi trebalo da izbegava poteze koji bi doveli do proširenja rata u Ukrajini, izjavili su u sredu američki predsednik, Donald Tramp, i generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, u zajedničkom saopštenju, nakon sastanka na Floridi, na kojem su razgovarali i o ratu u Iranu.
U saopštenju je navedeno da su Tramp i Rute razgovarali i o važnosti postizanja mirnog rešenja sukoba u Ukrajini u što kraćem roku, preneo je Njujork post.
Prema zajedničkom saopštenju, Rute i Tramp razgovarali su i o povećanju izdvajanja za odbranu, kao i o investicijama u Sjedinjenim Američkim Državama i širom zemalja NATO-a.
U saopštenju je navedeno da su rat u Ukrajini i američko-izraelski rat protiv Irana bili glavne teme razgovora, ali nije precizirano o čemu se konkretno razgovaralo u vezi sa Iranom.
Sastanak je održan nakon što se Tramp, koji je često kritikovao zapadne saveznike SAD, prošle sedmice u Aziji sastao sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom, i kineskim liderom, Si Đinpingom, kad je obojicu nazvao svojim "prijateljima".
Trampov sastanak sa Putinom izazvao je oštre reakcije njegovih političkih protivnika iz redova demokrata u SAD i evropskih saveznika.
Evropske zemlje su prethodno insistirale na tome da budu uključene u pregovore o okončanju rata u Ukrajini, uz podršku SAD.
Rute, koji je više puta pokušavao da ublaži tenzije unutar NATO-a i zadrži Trampa na strani Alijanse, izjavio je da je normalno da se sastaju lideri velikih nuklearnih sila.
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, izjavio je da Evropa mora da bude uključena u mirovne pregovore.
Tramp je često kritikovao zapadne saveznike Vašingtona zbog pitanja kao što su izdvajanja za NATO, carine i, kako tvrdi, nedovoljna podrška ratu protiv Irana.
(Tanjug)
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