OD SUMRAKA DO SVITANJA: Poljska najavljuje uvođenje zone zabrane letova na istočnoj granici
POLjSKA bi trebalo da uvede zonu zabrane letova duž svoje istočne granice kako bi olakšala vojne operacije, rekao je danas zamenik ministra odbrane Cezari Tomšik, dodajući da bi i druge zemlje u regionu trebalo da razmotre usvajanje sličnih mera.
-To bi bila ograničena zona, koja bi se nalazila na izvesnoj udaljenosti - od preko desetak do nekoliko desetina kilometara - od granice, služeći kao dodatna podrška vojsci, izjavio je on, prenosi Rotjers.
Tru ruske rakete Kh-101 (H-101) sletele su u Poljsku u petak, saopštili su tužioci, što je pojačalo strahove da bi ruski rat u Ukrajini mogao da se prelije na teritoriju NATO-a.
Tomšik je danas naveo da želi da novi propis stupi na snagu što pre, "krajem decembra ili početkom januara".
-Takođe ćemo tražiti od naših saveznika - cele NATO alijanse - da uspostave takav princip duž istočnog bloka. Poljska je bila pionir u tom pogledu, a baltičke zemlje su od tada krenule našim stopama, zaključio je on.
Trenutno, Poljska ograničava letove u blizini granice na visinu od oko tri kilometra tokom dana.
Takvi letovi su zabranjeni od zalaska do izlaska sunca, uz ograničene izuzetke, uključujući važne medicinske letove.
(Tanjug)
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