POLjSKA bi trebalo da uvede zonu zabrane letova duž svoje istočne granice kako bi olakšala vojne operacije, rekao je danas zamenik ministra odbrane Cezari Tomšik, dodajući da bi i druge zemlje u regionu trebalo da razmotre usvajanje sličnih mera.

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-To bi bila ograničena zona, koja bi se nalazila na izvesnoj udaljenosti - od preko desetak do nekoliko desetina kilometara - od granice, služeći kao dodatna podrška vojsci, izjavio je on, prenosi Rotjers.

Tru ruske rakete Kh-101 (H-101) sletele su u Poljsku u petak, saopštili su tužioci, što je pojačalo strahove da bi ruski rat u Ukrajini mogao da se prelije na teritoriju NATO-a.

Tomšik je danas naveo da želi da novi propis stupi na snagu što pre, "krajem decembra ili početkom januara".

-Takođe ćemo tražiti od naših saveznika - cele NATO alijanse - da uspostave takav princip duž istočnog bloka. Poljska je bila pionir u tom pogledu, a baltičke zemlje su od tada krenule našim stopama, zaključio je on.

Trenutno, Poljska ograničava letove u blizini granice na visinu od oko tri kilometra tokom dana.

Takvi letovi su zabranjeni od zalaska do izlaska sunca, uz ograničene izuzetke, uključujući važne medicinske letove.

(Tanjug)

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