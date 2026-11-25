UŠAKOV OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA EVROPLJANIMA: Evo šta je Moskva poručila nakon sastanka Putina i Trampa u Šendženu
POMOĆNIK ruskog predsednika Jurij Ušakov razgovarao je sa evropskom stranom o Ukrajini nakon sastanka Putina i Trampa u Šendženu. Poziv u Moskvu ostaje na snazi.
Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio je da je nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa u Šendženu sa evropskom stranom razgovarao o temi rešavanja ukrajinskog pitanja.
- Razgovaralo se o mnogim pitanjima, uključujući i pojedine nijanse rešavanja ukrajinskog pitanja - rekao je on.
Pri tome, prema njegovim rečima, nije reč o pridruživanju Evropljana trilateralnim konsultacijama predstavnika Moskve, Vašingtona i Kijeva.
On je naglasio da poziv u Rusiju radi razgovora o njihovom stavu u mogućim pregovorima ostaje na snazi, da Moskva nije dobila zvanično odbijanje i da čeka povratnu reakciju.
Stav Putina o evropskim trupama i bezbednosnim garancijama
Prošle nedelje Putin je izjavio da je Rusija diplomatskim kanalima predložila Evropljanima da dođu u Moskvu kako bi razumela njihov stav o rešavanju ukrajinskog pitanja.
On je naglasio da je ideja pojedinih država EU da nakon završetka borbenih dejstava rasporede svoje trupe na teritoriji Ukrajine neprihvatljiva.
Šef države je takođe napomenuo da garancije za obe strane u sukobu moraju biti uklopljene u opšteevropsku bezbednost.
On je dodao da će Evropljanima za postizanje dogovora biti potrebna politička volja, ali da nepremostivih prepreka za to nema.
(RIA)
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