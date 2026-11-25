TALAS arktičke hladnoće u Evropi izazvao je još jedno rekordno povlačenje gasa iz podzemnih skladišta (PGS), saopštio je danas Gasprom.

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-Arktički hladni talas u Evropi pokrenuo je još jedno rekordno povlačenje gasa iz skladišta, navodi se u izveštaju, prenosi agencija RIA Novosti.

Gasprom je, pozivajući se na podatke kompanije "Gas Infrastructure Europe", napomenuo da je 23. novembra zabeležen istorijski najveći obim povlačenja gasa iz evropskih podzemnih skladišta gasa, a brojka se skoro udvostručila u poređenju sa prethodnim danom.

-Stopa popunjenosti podzemnih skladišta gasa u Nemačkoj, koja se može pohvaliti najvećim kapacitetom skladištenja u Evropi, nastavlja da opada i sada je na 55 odsto. Dana 23. novembra, najveća količina gasa ikada zabeležena za taj datum povučena je iz nemačkih podzemnih skladišta gasa. Sličan dnevni minimum zabeležen je u Francuskoj, dodaje se u izveštaju.

(Tanjug)

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