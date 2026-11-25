TOKOM 21 racije koje su sproveli službenici španske Nacionalne policije i carinskog nadzora iz Poreske agencije, koje su sprovedene u Kadizu, Malagi, u zajedničkoj operaciji, razbili su kriminalnu organizaciju za koju se tvrdi da je bila posvećena pranju novca od trgovine drogom, uhapsivši osam osoba.

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Dvadeset jedna racija je sprovedena u provincijama Kadiz, Malaga i Sevilja, što je rezultiralo zaplenom više od 195.000 evra u gotovini, raznih komada nakita i 12 luksuznih vozila, kao i zamrzavanjem 20 bankovnih računa.

Finansijska istraga je počela 2024. godine, nakon zajedničke istrage Nacionalne policije i carinskog nadzora o trgovini drogom, koja je dovela do brojnih hapšenja i zaplene luksuznih vozila, nakita, gotovine i drugih predmeta koje kriminalne organizacije koriste za olakšavanje unosa narkotika u zemlju morskim putem.

- Početne istrage su otkrile način života koji nije bio u skladu sa ekonomskim i finansijskim okolnostima osumnjičenih, kao i njihovo posedovanje brojne imovine koja nije registrovana na njihovo ime - navodi se u policijskom saopštenju. - Kako je istraga napredovala, pojavila se stabilna struktura za premeštanje velikih količina gotovine i njeno uvođenje u legalnu ekonomiju putem korišćenja korporativnih mreža, posebno stvorenih za pranje prihoda od trgovine drogom simulirajući legitimnu ekonomsku aktivnost.

Organizacija je uspela da opere značajan deo svog profita od trgovine drogom kroz investicije u nekretnine širom Andaluzije. Vlasništvo nad nekretninama na kraju je pripadalo vođama kriminalne organizacije, iako se te osobe nisu pojavljivale ni u jednom zvaničnom dokumentu, jer su koristile brojne "paravan ljude", kako bi prikrile svoje pravo bogatstvo i dale mu privid legalnosti.