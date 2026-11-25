RUSIJA prvo želi da razume kakvu ulogu Evropa namerava da ima u pregovorima o Ukrajini i evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ocenjujući da Brisel zasad ne pokazuje ozbiljan pristup diplomatskom rešavanju sukoba.

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- Ako su ciljevi koje Evropa postavlja pred sebe sadržani u izjavama da će samo NATO i EU određivati evropsku bezbednosnu arhitekturu i da se ne sme dozvoliti zadovoljavanje ruskih interesa, čemu onda takvi pregovori - upitao je Lavrov na konferenciji za novinare u Gomelju, posle zajedničke sednice kolegijuma ministarstava spoljnih poslova Rusije i Belorusije.

On je naveo da je Moskva zatražila od evropskih predstavnika da dođu u Rusiju ili na drugi način izlože svoje stavove, ali da su oni, prema njegovim rečima, insistirali na neposrednom uključivanju u pregovore.

- Oni kažu: 'Ne, ne želimo ništa da vam izlažemo, hoćemo odmah da sednemo za pregovarački sto'. Ali s takvim manirima i takvim namerama oni će sesti za pregovarački sto i odmah staviti noge na njega. Nama to ne treba - poručio je Lavrov.

Ruski ministar je podsetio na izjave iz Brisela o formiranju evropske pregovaračke grupe, koju bi činili predstavnici Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije i Poljske, kao i Evropske unije i NATO-a.

- Oni su javno saopštili da ta 'sedmorka' treba da se uključi u pregovarački proces koji je sada obnovljen uz učešće Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju. Mi polazimo od toga da prvo moramo da razumemo kakvu ulogu Evropa namerava da igra u tim pregovorima - istakao je Lavrov.

On je kritikovao Evropsku komisiju, navodeći da Moskva sa njom nikada nije imala kontakte o pregovorima za rešavanje ukrajinske krize i da Brisel ne dostavlja konkretne diplomatske predloge.

- Evropska komisija redovno daje nekakve izjave, ali činjenica da ih ne prate nikakvi konkretni predlozi upućeni ruskoj strani diplomatskim kanalima, po mom mišljenju, potvrđuje neozbiljnost pristupa Brisela, posebno Evropske komisije, koja se bavi megafonskom diplomatijom - rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na izjavu poljskog premijera Donalda Tuska da niko ne namerava da se konsultuje sa Moskvom o evropskom aspektu predstojećih pregovora.

Lavrov je takođe naveo da je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas poručila da Evropa već ima bezbednosnu arhitekturu, koju čine NATO i Evropska unija, i da je glavni zadatak integracija Ukrajine u te organizacije.

Prema njegovim rečima, Kalas je istakla i da Evropska unija ne sme da dozvoli rešenje ukrajinskog sukoba koje bi uvažilo interese ruske strane. „Zato vrlo dobro znamo koliko vredi pozicija koju Evropljani iznose“, zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)