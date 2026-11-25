KREMLJ NE OSTAVLJA NI MILIMETAR PROSTORA ZA KOMPROMIS: Strane trupe u Ukrajini – kategorično NE
RASPOREĐIVANjE bilo kakvih stranih vojnih kontingenata u Ukrajini apsolutno je neprihvatljivo za Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Znamo da su se, nažalost, iz evropskih prestonica i Brisela više puta mogle čuti izjave o planovima za raspoređivanje vojnih kontingenata. Mogu još jednom da ponovim – to je apsolutno neprihvatljivo za Moskvu - naglasio je Peskov.
Kako je istakao, Rusija će u okviru specijalne vojne operacije učiniti sve što je neophodno za ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Sprečio je okončanje sukoba u Ukrajini 2022. godine, ni sada nije za mir
Portparol Kremlja ukazao je na destruktivnu ulogu bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona u razvoju situacije u Ukrajini.
- Znamo Borisa Džonsona, znamo za njegovu destruktivnu ulogu - rekao je Peskov novinarima, komentarišući Džonsonovu ideju da se evropski vojnici pošalju u Ukrajinu pre postizanja sporazuma o prekidu vatre.
Portparol Kremlja naglasio je da je Džonson sprečio okončanje sukoba u Ukrajini 2022. godine i da je i dalje daleko od miroljubivog stava.
(Sputnjik)
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