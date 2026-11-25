RASPOREĐIVANjE bilo kakvih stranih vojnih kontingenata u Ukrajini apsolutno je neprihvatljivo za Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Znamo da su se, nažalost, iz evropskih prestonica i Brisela više puta mogle čuti izjave o planovima za raspoređivanje vojnih kontingenata. Mogu još jednom da ponovim – to je apsolutno neprihvatljivo za Moskvu - naglasio je Peskov.

Kako je istakao, Rusija će u okviru specijalne vojne operacije učiniti sve što je neophodno za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Sprečio je okončanje sukoba u Ukrajini 2022. godine, ni sada nije za mir

Portparol Kremlja ukazao je na destruktivnu ulogu bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona u razvoju situacije u Ukrajini.

- Znamo Borisa Džonsona, znamo za njegovu destruktivnu ulogu - rekao je Peskov novinarima, komentarišući Džonsonovu ideju da se evropski vojnici pošalju u Ukrajinu pre postizanja sporazuma o prekidu vatre.

Foto: Tanjug/Chiang Ying-ying, File

Portparol Kremlja naglasio je da je Džonson sprečio okončanje sukoba u Ukrajini 2022. godine i da je i dalje daleko od miroljubivog stava.

(Sputnjik)

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