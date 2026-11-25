UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski odbacio je predlog beloruskog kolege Aleksandra Lukašenka da zajedno otputuju u Moskvu na pregovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia + Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

- On predlaže da me povede. Šta sam ja njemu, kofer? Da me stavi u avion i odleti. I to u Moskvu, zbog čega? - izjavio je Zelenski.

Ukrajinski lider ocenio je inicijativu Lukašenka kao nekonstruktivnu i izjavio da sastanak u Moskvi nije moguć.

Lukašenko je ranije izrazio spremnost da lično prati Zelenskog na pregovore sa Putinom i garantuje mu bezbednost.

- Vladimir Zelenski i ja mogli bismo da sednemo i zajedno otputujemo u Moskvu. Nas dvojica. Ja bih, kao garant njegove bezbednosti, mogao da sednem sa njim i otputujem u Moskvu - kazao je beloruski predsednik.

Lukašenko je izrazio uverenje da bi takav format pregovora imao perspektivu i da bi trojica lidera mogla zajednički da odluče o budućnosti Ukrajine, Belorusije i Rusije.

Na opasku novinara da Zelenski neće prihvatiti takav format pregovora, beloruski lider oštro je odgovorio:

- Ako ne pristane, neka ratuje. Neka sam ode na front sa automatom i ratuje - zaključio je Lukašenko.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja