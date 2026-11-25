„ŠTA SAM JA, KOFER?!“ Zelenski odbio Lukašenka da ga ovaj vodi kod Putina u Moskvu
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski odbacio je predlog beloruskog kolege Aleksandra Lukašenka da zajedno otputuju u Moskvu na pregovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
- On predlaže da me povede. Šta sam ja njemu, kofer? Da me stavi u avion i odleti. I to u Moskvu, zbog čega? - izjavio je Zelenski.
Ukrajinski lider ocenio je inicijativu Lukašenka kao nekonstruktivnu i izjavio da sastanak u Moskvi nije moguć.
Lukašenko je ranije izrazio spremnost da lično prati Zelenskog na pregovore sa Putinom i garantuje mu bezbednost.
- Vladimir Zelenski i ja mogli bismo da sednemo i zajedno otputujemo u Moskvu. Nas dvojica. Ja bih, kao garant njegove bezbednosti, mogao da sednem sa njim i otputujem u Moskvu - kazao je beloruski predsednik.
Lukašenko je izrazio uverenje da bi takav format pregovora imao perspektivu i da bi trojica lidera mogla zajednički da odluče o budućnosti Ukrajine, Belorusije i Rusije.
Na opasku novinara da Zelenski neće prihvatiti takav format pregovora, beloruski lider oštro je odgovorio:
- Ako ne pristane, neka ratuje. Neka sam ode na front sa automatom i ratuje - zaključio je Lukašenko.
(Sputnjik)
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