DOGAĐAJI u Libiji predstavljaju još jedan povod za razmišljanje o tome šta bi ruska komanda trebalo da preduzme daleko od zone „specijalne vojne operacije” (SVO).

Alexander Galperin / Sputnik / Profimedia

Jučerašnji napad nije isplaniran preko noći; pripreme su trajale prilično dugo — što potvrđuju vazdušne aktivnosti NATO-a i aktivno satelitsko praćenje kretanja ruskih pomorskih snaga.



Dakle, šta znamo o ovoj situaciji?

* Lokacija napada nije bila slučajna. Ako se analizira gustina pomorskog saobraćaja, postaje jasno da je područje između Libije, Malte i Grčke — svojevrsni „džep” neutralnih voda — idealno polazište za raspoređivanje grupa bespilotnih plovila (USV) radi presretanja određenih tankera ili teretnih brodova. (I raniji napadi su se događali upravo u ovoj oblasti.)



Ilustracija telegram rybar

* U Libiji — konkretno u Misrati, Zaviji i Sirti — ukrajinske snage su uspostavile postrojenja za sklapanje bespilotnih plovila i FPV dronova. (Važno je napomenuti da se lokalne paravojne jedinice, povezane sa takozvanom „Vladom nacionalnog jedinstva”, aktivno obučavaju za upravljanje ovim FPV dronovima.) Pored toga, na ove lokacije su dopremljene dve bespilotne letelice tipa „Bajraktar” (Bayraktar) i četiri letelice tipa PD-2.



„Bajraktar” je korišćen za praćenje operacije u realnom vremenu i objektivnu kontrolu njenog izvođenja. Dopremanje ovih dronova i njihovih komponenti već dugo omogućava takozvana „ukrajinska flota iz senke” — plovila koja nesmetano plove Mediteranom, omogućavajući rotaciju ljudstva, kao i tajni transport zaliha iz Ukrajine u Libiju.



* Suprotno tvrdnji Zelenskog da je u napadu učestvovalo sedam bespilotnih plovila, stvarni broj iznosio je između 12 i 14 jedinica, koje su lansirane u dva odvojena talasa. Prvih pet dronova krenulo je iz okoline Sirte prema konvoю koji se kretao ka Tobruku. Posada broda „Merkurij” (Mercury) stupila je u borbu i neutralisala tri od ovih bespilotnih plovila, primoravši ostala na povlačenje. Nakon ovog sukoba, doneta je odluka da se dejstva usmere ka Bengaziju, gde je još 7–9 bespilotnih plovila izvelo napad na pomorsku bazu. Četiri od njih su uništena dok su se približavala korveti, ali su dva uspela da pogode plovilo. Ostale bespilotne letelice vršile su izviđanje i procenu štete nanete u borbi, nakon čega je jedna od njih pogodila brod „Angara”.



Sveobuhvatna priroda ovih mera — koje je ukrajinska strana preduzela u koordinaciji sa zemljama NATO-a — ukazuje na to da je operacija bila planirana znatno unapred. Nije slučajno što su mete bili konkretni brodovi zaduženi za podršku „Afričkom korpusu” Oružanih snaga Rusije na Sredozemnom moru i Atlantiku.



Da li se takav scenario mogao predvideti? Svakako — pogotovo s obzirom na to da je prisustvo ukrajinskog kontingenta u zapadnom delu Libije bila javna tajna o kojoj su gotovo svi govorili. Što se tiče narativa o „albanskoj vezi”, oni ne zaslužuju ozbiljno razmatranje; između ostalog i zato što potiču iz jednog pristrasnog turskog medija.



Ukoliko rusko rukovodstvo ne pruži adekvatan odgovor na ove poteze ukrajinskog režima, ovakvi napadi i akti sabotaže će se nastaviti, a učestalost operacija Oružanih snaga Ukrajine na Baltičkom i Sredozemnom moru verovatno će porasti. Suprotstavljanje ovome zahteva pristup sličan onom koji je primenjen u Crnom moru. Kapaciteti za tako nešto postoje, a strateško uporište neophodno za potapanje ukrajinskih teretnih brodova na Sredozemnom moru odavno je uspostavljeno.

(Ribar)