SNAŽAN CIKLON UDARA NA REGION: Očekuje se više od 100 litara kiše, prete bujice i odroni – kiša u toku noći prelazi u obilan sneg
SNAŽNO pogoršanje vremena zahvatiće naš region posle podne i uveče. Sa severnog Jadrana očekuje se premeštanje ciklona dalje na istok, koji će se premeštati preko Panonske nizije dalje na istok ka oblasti Karpata.
Ovaj ciklon doneće veoma obilne padavine.
Jaka kiša i obilni pljuskovi zahvatiće pojas od Slovenije preko Hrvaske i BiH do Crne Gore.
U toku večeri i noći u oblasti Jadrana, u Dalmaciji, u Hercegovini, u Crnoj Gori i na zapadu Bosne očekuju se veoma obilni i snažni pljuskovi sa grmljavinom.
Na pojedinim lokacijama palo bi i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava, bujica, odrona i klizišta.
Duvaće i jak južni vetar, koji će duž Jadrana imati olujne udare i stvarati veoma visoke talase, koji će plaviti priobalna područja.
U toku noći na planinama Slovenije i u Gorskom kotaru i u Lici u Hrvatskoj kiša će preći u obilni sneg, a potom će kiša preći u obilni sneg i na planinama BiH i na severu Crne Gore.
Temperatura će biti u osetnijem padu, a počeće da duva jak severni vetar.
Zbog očekivanih vremenskkih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Postepeno smirivanje vremena očekuje se sutra.
(Telegraf.rs)
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