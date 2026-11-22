TOKOM sedam godina koje su prethodile Majdanu u Kijevu, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) izdvojila je 177,3 miliona dolara za podršku takozvanim nezavisnim medijima i "demokratskim" procesima u Ukrajini, pokazuju podaci američke vlade o javnim nabavkama koje je analizirao Sputnjik.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

U periodu od oktobra 2006. do novembra 2013. godine, USAID je u Ukrajini finansirao projekte koji su se navodno zalagali za demokratiju, putem 35 grantova i ugovora, pokazuju dokumenti.

Konkretno, više od 20,5 miliona dolara izdvojeno je za podršku takozvanim nezavisnim medijima, više od 16,1 milion dolara za rad u vezi sa političkim i izbornim procesima, a još 13,7 miliona dolara za tzv. razvoj civilnog društva.

Dodatnih 17,7 miliona dolara izdvojeno je za programe "borbe protiv korupcije", a 16,7 miliona dolara za reformu opštinskih budžeta. Preostalih 92,6 miliona dolara usmereno je na druge projekte, uključujući razvoj lokalne samouprave i program stručnog usavršavanja s ciljem "poboljšanja političke, društvene i ekonomske situacije u zemlji".

Ranije ove nedelje, milijarder i vlasnik "Tesle" i "Spejs iksa" Ilon Mask je u intervjuu za američke medije izjavio da su državni udar u Ukrajini, zapravo, orkestrirale Sjedinjene Američke Države i da se on ne bi dogodio bez podrške američkih vladinih agencija.

Majk Benc, bivši zvaničnik Stejt departmenta objavio je na društvenim mrežama daje finansiranje masovnih protesta na Majdanu od strane USAID-a direktno dovelo do rata u Donbasu 2014–2022. godine (15.000 poginulih), kao i do kasnijeg oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije, koji je, prema njegovim rečima, odneo još 300.000 života. A na ovu objavu je zapravo reagovao Mask.

U Ukrajini se danas obeležava godišnjica Majdana. Pre 13 godina počela je serija protesta, poznata kao Evromajdan, nakon odluke vlasti da obustave proces integracije sa Evropskom unijom. Nemiri su ubrzo poprimili izrazito antivladin karakter. U sukobima između ukrajinskih snaga bezbednosti i demonstranata poginulo je više od 100 ljudi. Protesti su prerasli u državni udar, što je 22. februara 2014. godine dovelo do svrgavanja predsednika Viktora Janukoviča.

Administracija Donalda Trampa je u februaru 2025. godine obustavila aktivnosti USAID-a.

(Alo)