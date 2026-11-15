REŠENjE u Ukrajini biće povezano sa novom bezbednosnom arhitekturom u Evropi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- To su dve neodvojive stvari i nijedna ne može postojati bez druge - rekao je on Pavlu Zarubinu iz novinske agencije Vesti.

Sekretar za štampu ruskog predsednika je naglasio da bi razgovor o ovom pitanju sa Evropljanima bio uzaludan ako oni ne žele mir.

Dodao je da ih njihova nejedinstvenost sprečava da donose blagovremene odluke, prenosi agencija RIA Novosti.

- Sve ovo koči stvari. Ostaje da se vidi da li će pronaći priliku i snagu da konačno pronađu neki zajednički jezik i brzo deluju. Još ne - dodao je Peskov.

U četvrtak se predsednik Rusije Vladimir Putin sastao u Kremlju sa specijalnim predsedničkim izaslanicima SAD, Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, a razgovarali su o rezultatima trilateralnih razgovora u Abu Dabiju.

Nakon toga, američki predstavnici su otputovali u Dablin, gde su se sastali sa ukrajinskim predsednikom, Volodimirom Zelenskim, i održali konsultacije sa savetnicima za nacionalnu bezbednost iz Ukrajine, Nemačke, Italije, EU, Francuske, Irske i Poljske.

Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je u međuvremenu da evropske zemlje pokušavaju da se uključe u diskusije o Ukrajini, ali da treba da odluče šta žele - rat ili mir.

Takođe je napomenuo da do sada svi njihovi praktični postupci ukazuju na želju za produžavanjem sukoba.

(Tanjug)

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