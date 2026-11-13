NAUČNICI OTKRIVAJU Šta energetska pića rade organizmu: Sedam zdravstvenih rizika i razloga za oprez

ENERGETSKA pića obećavaju brz priliv energije i bolju koncentraciju, ali njihovo često konzumiranje može imati rizike po zdravlje srca, posebno kod mlađih od 35 godina.

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Pored toga, energetski napici povezuju se i sa nizom drugih zdravstvenih tegoba, od problema sa zubima i gojaznosti do stanja poput anksioznosti i nesanice.

Kod ljudi koji često konzumiraju proizvode koji sadrže kofein i druge stimulanse uočena je znatno veća učestalost prijava ozbiljnih kardiovaskularnih problema. Istraživači su analizirali izveštaje o sumnjivim neželjenim reakcijama na hranu i dijetetske suplemente. U njima se srčani zastoj pominjao oko 11 puta češće, a srčani udar 4,5 puta češće kod proizvoda sa kofeinom i stimulansima nego kod proizvoda bez ovih sastojaka.

Posebno je zabrinjavajuće što se gotovo 45 odsto prijava kardiovaskularnih događaja povezanih sa proizvodima koji sadrže kofein i stimulanse odnosilo na osobe starosti od 18 do 34 godine.

Pored srčanog zastoja i infarkta, u prijavama su se češće pominjali nepravilan srčani ritam, lupanje srca, ubrzan puls, bol u grudima i nesvestica, prenosi "Sajens njuz".

Ipak, istraživači naglašavaju da ovi podaci ne dokazuju da su energetska pića izazvala navedene zdravstvene probleme, već ukazuju na potrebu za detaljnijim praćenjem njihove bezbednosti.

Ovaj nalaz nadovezuje se na već poznata upozorenja o posledicama prekomernog unosa kofeina i drugih stimulativnih sastojaka. Energetska pića, međutim, ne utiču samo na kardiovaskularni sistem. Njihovo često konzumiranje može biti povezano i sa problemima sa spavanjem, nervozom, tegobama sa varenjem i drugim neželjenim posledicama.

SEDAM RIZIKA ČESTOG KONZUMIRANjA ENERGETSKIH PIĆA

Ubrzan rad srca i povišen krvni pritisak

Energetska pića sadrže velike količine kofeina, koji može da ubrza rad srca, ali i poveća krvni pritisak. Kod nekih ljudi može izazvati i lupanje ili nepravilan rad srca. Nakon unosa veće količine kofeina, krvni pritisak može porasti već tokom prva dva sata.

Anksioznost, nesanica i nemir

Kofein podstiče budnost, ali prevelike količine mogu negativno da utiču na svakodnevno funkcionisanje. Osobe koje često piju energetska pića mogu osećati nervozu, razdražljivost i nemir, a mogu imati i teškoće sa spavanjem. Dugotrajna prekomerna konzumacija povezuje se i sa izraženijom anksioznošću i simptomima depresije, a takve tegobe mogu se javiti i kod osoba koje ranije nisu imale problema sa mentalnim zdravljem.

Nagli porast šećera u krvi

Mnoga energetska pića sadrže velike količine dodatog šećera, pa konzumiranja nivo šećera u krvi može naglo da poraste, zbog čega telo mora da proizvede više insulina. Ako se to često ponavlja, vremenom može doći do razvoja insulinske rezistencije, stanja u kojem telo slabije reaguje na insulin. To povećava rizik od dijabetesa tipa 2.

Češće mokrenje i moguća dehidracija

Kofein može da podstakne stvaranje mokraće, zbog čega nakon konzumiranja energetskih pića može doći do češćeg odlaska u toalet. Kod velikog unosa kofeina, naročito ako osoba ne pije dovoljno vode, može se povećati rizik od dehidracije, a pojedina istraživanja povezuju prekomernu i dugotrajnu konzumaciju energetskih pića i sa problemima u radu bubrega.

Oštećenje zubne gleđi

Energetska pića mogu da oštete zube ne samo zbog šećera već i zbog visoke kiselosti. Kiseline koje sadrže mogu postepeno da naruše gleđ, zaštitni spoljašnji sloj zuba. Vremenom to može povećati osetljivost zuba, kao i rizik od karijesa i propadanja zuba. Što se ova pića češće konzumiraju, veća je mogućnost oštećenja.

Problemi sa varenjem

Veće količine kofeina mogu da ubrzaju rad creva i izazovu češće odlaske u toalet, a ponekad i dijareju. Kod osoba koje redovno piju velike količine energetskih pića mogu se javiti i mučnina, nadimanje, gasovi i nelagodnost u želucu. Prekomerna konzumacija može pogoršati i već postojeće probleme sa varenjem.

Povećanje telesne težine

Energetska pića sa visokim sadržajem šećera često imaju i veliki broj kalorija. Ako se piju svakodnevno, a ostatak ishrane se ne prilagodi tome, ukupan dnevni unos kalorija može premašiti potrebe organizma. Vremenom to može dovesti do povećanja telesne težine, naročito ako je takva navika praćena nedostatkom fizičke aktivnosti.

Simptomi koje ne treba ignorisati

Ubrzan ili nepravilan rad srca, jaka vrtoglavica, drhtanje mišića, mučnina i izražena uznemirenost nakon konzumiranja energetskih pića mogu ukazivati na to da je uneto previše kofeina. Ozbiljniji simptomi, poput otežanog disanja, zbunjenosti, halucinacija ili napada, zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, prenosi "VeryWell Health".

Zabrana prodaje energetskih pića maloletnicima

U Hrvatskoj je od juna 2026. godine zabranjena prodaja ovih proizvoda maloletnicima u prodavnicama, a sada se planira proširenje zabrane i na ugostiteljske objekte, poput kafića i restorana. U Srbiji slična ograničenja još nisu uvedena - važeći pravilnik propisuje samo obavezno upozorenje na deklaraciji o visokom sadržaju kofeina i preporuku da energetska pića ne konzumiraju deca i trudnice.

(rt.rs)

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