„NEKO SE ZAVITLAVA SA SVIMA NAMA“ Vučić o obećanjima o vojsci i zdravstvu Studentske liste

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić, obraćajući javnosti govorio je o budućnosti Srbije.

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- Gledajući sve oko sebe, rekao bih da učestvujemo u nekom čudnom eksperimentu, jer sve što se zbiva. nije realan život, već neki ružan san. Čini mi se da se neko zavitlava sa svima nama slušajući ideje naših nobelovaca i čitajući tekstove prepune ozbiljnih naslova o tome šta se sve planira. Tako kada čitate jedan mediji, shvatićete da ćemo da imamo jajjaču vojsku na svetu i da ćemo preko pet posto BDP da uložimo u našu vojsku, kako ćemo da imamo lekara u svakom selu, naravno i jedno i drugo su gluposti i laži. Ali vam to govori da neko crpi svoje informacije i svoje znanje odnosno neznanje sa ChatGPT-a, Geminija i ne zna šta će da poruči narodu - istakao je Vučić.

Dodao je da se nesigurnost i nestabilnost uvukla u sve domove i u sve pore društvenog života.