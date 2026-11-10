PONOSNI POLJACI PONOSNO MOLE DA BUDU OKUPIRANI: Pentagon odobrio izgradnju stalne vojne baze - Kreće izgradnja tvrđave
PENTAGON dao zeleno svetlo za izgradnju stalne vojne baze američkih trupa u Poljskoj, saopštio je poljski ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.
Šef poljskog Ministarstva odbrane trenutno boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je već razgovarao sa američkim ministrom rata Pitom Hegsetom.
- Pentagon je dao zeleno svetlo za uspostavljanje stalne američke vojne baze u Poljskoj. Konačnu odluku doneće Bela kuća. To će se dogoditi početkom decembra - napisao je Kosinjak-Kamiš na platformi Iks.
Poljska je početkom juna zvanično predložila Sjedinjenim Američkim Državama da na njenoj teritoriji uspostave stalnu vojnu bazu. Sredinom septembra američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi odluka o lokaciji baze mogla da bude objavljena uskoro.
Početkom oktobra zamenik poljskog ministra odbrane Cezarij Tomčik saopštio je da su Sjedinjene Američke Države preliminarno odabrale lokaciju za bazu na zapadu Poljske.
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