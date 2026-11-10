Svet

PONOSNI POLJACI PONOSNO MOLE DA BUDU OKUPIRANI: Pentagon odobrio izgradnju stalne vojne baze - Kreće izgradnja tvrđave

С.А.М.

10. 11. 2026. u 20:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PENTAGON dao zeleno svetlo za izgradnju stalne vojne baze američkih trupa u Poljskoj, saopštio je poljski ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.

ПОНОСНИ ПОЉАЦИ ПОНОСНО МОЛЕ ДА БУДУ ОКУПИРАНИ: Пентагон одобрио изградњу сталне војне базе - Креће изградња тврђаве

Foto: Depositphotos/icholakov01

Šef poljskog Ministarstva odbrane trenutno boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je već razgovarao sa američkim ministrom rata Pitom Hegsetom.

 - Pentagon je dao zeleno svetlo za uspostavljanje stalne američke vojne baze u Poljskoj. Konačnu odluku doneće Bela kuća. To će se dogoditi početkom decembra - napisao je Kosinjak-Kamiš na platformi Iks.

Poljska je početkom juna zvanično predložila Sjedinjenim Američkim Državama da na njenoj teritoriji uspostave stalnu vojnu bazu. Sredinom septembra američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi odluka o lokaciji baze mogla da bude objavljena uskoro.

Početkom oktobra zamenik poljskog ministra odbrane Cezarij Tomčik saopštio je da su Sjedinjene Američke Države preliminarno odabrale lokaciju za bazu na zapadu Poljske.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale