IRAN ĆE OVOG PUTA UDARITI NAJJAČE, SLEDI NAM DRUGI SVETSKI RAT I VIJETNAM: Američki potpukovnik upozorio naciju - "Americi se sprema kraj"
AMERIČKI potpukovnik i veteran Entoni Agilar rekao je da se u ratu Irana i SAD sprema pakao za ove druge, jer ono što će uslediti paralisaće Amerikance.
- Iran će udariti i udariće jako. Ovo je šahmat od početka. Gde sve ovo ide? Pod kakvim uslovima može sve ovo da se okonča, a da ne dođe do sudara koji izgleda kao neminovnost? Nemamo rezervne kapacitete da ovo izdržimo. Ljudi ne žele da misle kako nam je bilo nakon Drugog svetskog rata i Vijetnama. Ipak, krenućemo da gubimo ključne tačke - istakako je Agilar.
Ostatak njegovog govora možete pogledati u snimku ispod:
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