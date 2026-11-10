IRAN ĆE OVOG PUTA UDARITI NAJJAČE, SLEDI NAM DRUGI SVETSKI RAT I VIJETNAM: Američki potpukovnik upozorio naciju - "Americi se sprema kraj"

AMERIČKI potpukovnik i veteran Entoni Agilar rekao je da se u ratu Irana i SAD sprema pakao za ove druge, jer ono što će uslediti paralisaće Amerikance.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Iran će udariti i udariće jako. Ovo je šahmat od početka. Gde sve ovo ide? Pod kakvim uslovima može sve ovo da se okonča, a da ne dođe do sudara koji izgleda kao neminovnost? Nemamo rezervne kapacitete da ovo izdržimo. Ljudi ne žele da misle kako nam je bilo nakon Drugog svetskog rata i Vijetnama. Ipak, krenućemo da gubimo ključne tačke - istakako je Agilar.

Ostatak njegovog govora možete pogledati u snimku ispod: