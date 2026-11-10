PUTIN ZAHVALIO LUKAŠENKU: Rusija zahvalna na pomoći u organizaciji razmene zarobljenika

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin primio je u Moskvi beloruskog kolegu Aleksandra Lukašenka uoči sednice Saveta za kolektivnu bezbednost Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) koja će se održati u sredu.

Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Ruski lider je na početku sastanka zahvalio Lukašenku na pomoći u organizovanju humanitarnih razmena u ukrajinskom sukobu.

On je dodao da je u stalnom, doslovno neprestanom kontaktu sa svojim kolegom.

Govoreći o Savetu za kolektivnu bezbednost ODKB-a, Putin je rekao da će se on fokusirati na bezbednost u najširem smislu, kao i ekonomska i humanitarna pitanja.

-Sutra nas očekuje pun radni dan, razgovaraćemo sa kolegama u okviru zasedanja ODKB-a. Naravno, kao i uvek, razgovaraćemo o svim aspektima naših odnosa, uključujući ekonomiju i razna humanitarna pitanja. A takođe i o bezbednosti, u širem smislu te reči, rekao je Putin.

Sa svoje strane, beloruski predsednik rekao je da trgovinska razmena između Belorusije i Rusije značajno raste.

-Zaista cenim sve naše susrete i kontakte. Imamo zaista dobre i bliske odnose. Kako se približava Nova godina, praktično nemamo nikakvih nesuglasica — za razliku od ranije. To ukazuje na pozitivan trend. Što se tiče trgovinske razmene: ona ove godine zaista značajno raste — za oko 20 odsto, napomenuo je Lukašenko.

sputnikportal.rs

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