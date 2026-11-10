VLADA NUDI IZLAZAK IZ KRIZE: Napeto na francuskoj socijalnoj sceni

Francuske vlasti pokušavaju da pronađu izlazak iz krize, dok na ulicama ključa.

Foto: Goran Čvorović

U središtu razgovora kod premijera Sebastijana Lekornija u ponedeljak u Matinjonu bili su plate i kupovna moć građana, ali su mogućnosti za ustupke ograničene zbog budžetskih teškoća. Sindikati javnih službi nisu pozvani za pregovarački sto. Za njih je predviđen poseban sastanak u petak. Istovremeno će biti održan i sastanak predstavnika đaka, nastavnika i ministara posvećen reformi sistema upisa na fakultete.

- Važno je da se zahtevi socijalnog pokreta ozbiljno shate. Vlasti su mnogo čekale da prime predstavnike đaka. U Francuskoj danas postoji problem malih plata – poručio je presednički kandidat i bivši predsednik vlade Gabrijel Atal.

Nekadašnji Makronov premijer smatra da problem nije visina minimalne plate, već to što je mnogi primaju. Suverenisti, koje predvode Marin Le Pen i Žordan Bardela, takođe nisu za automatsko povećanje "minimalca". Ističu da bi to dovelo do masovnih otkaza. Zato pozivaju na povećanje neto plata, a da se doprinosi državi smanje.

Za to vreme, već za danas su sindikati nastavnika, studenata i srednjoškolaca pozvali na novi štrajk i demonstracije. Smatraju da dosadašnji ustupci vlasti nisu dovoljni i zahtevaju povećanje plata, nova radna mesta, ulaganja u školske i univerzitetske zgrade i lakši pristup visokom obrazovanju. Posebno osuđuju policijske intervencije protiv učenika i administrativne zabrane okupanja. Posle uspešnog štrajka u četvtak i subotu, sindikati smatraju da im odnos snaga ide u prilog. Za večeras su zakazali sastanak na kome će odlučivati o nastavku mobilizacije.