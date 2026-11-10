KRISTERSONU DATA JOŠ JEDNA NEDELJA ZA FORMIRANJE NOVE VLADE: Nije uspeo da obezbedi dovoljnu podršku u parlamentu
ŠVEDSKI premijer Ulf Kristerson dobio je još nedelju dana da pokuša da formira novu vladu, nakon što ni on ni opoziciona liderka Magdalena Anderson nisu uspeli da obezbede dovoljnu podršku u parlamentu, saopštio je danas predsednik švedskog parlamenta Andreas Norlen.
Kristerson je prošle nedelje dobio zadatak da pokuša da formira vladu, nakon što je krajnje desna stranka Švedske demokrate odustala od zahteva da dobije ministarska mesta, prenosi Rojters.
Iako je opozicija pobedila na izborima održanim u septembru, Anderson do sada nije uspela da obezbedi podršku Zelenih, Leve partije i Partije centra, čiji su joj glasovi neophodni za izbor na mesto premijera.
Kristersonov mandat za pokušaj formiranja vlade trebalo je da istekne danas, ali je Norlen odlučio da mu produži rok za još sedam dana.
Najavio je i da će ponovo razgovarati sa liderima svih parlamentarnih stranaka pre nego što odluči o narednim koracima.
Anderson je u međuvremenu zatražila novu priliku da pokuša da formira vladu, a trenutno nastoji da ubedi Levicu da odustane od zahteva za učešćem u vladi.
Politička neizvesnost u Švedskoj traje od septembarskih izbora, jer nijedan politički blok za sada nema obezbeđenu većinu u parlamentu.
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