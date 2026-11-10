Svet

ECB: Digitalni evro mogao bi da bude uveden nakon usvajanja zakonskog okvira

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 11. 2026. u 18:44

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EVROPSKA centralna banka (ECB) ubrzava pripreme za uvođenje digitalnog evra, a pilot-projekat za testiranje njegove tehničke funkcionalnosti, operativnih procesa i korisničkog iskustva trebalo bi da otpočne u drugoj polovini 2027. godine, izjavio je danas član Izvršnog odbora ECB-a Pjero Ćipolone.

ЕЦБ: Дигитални евро могао би да буде уведен након усвајања законског оквира

Foto: AI generated

Obraćajući se Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Evropskog parlamenta, Ćipolone je istakao da bi brzo okončanje pregovora između Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije omogućilo usvajanje zakonodavnog paketa o jedinstvenoj valuti do kraja ove godine, saopšteno je iz ECB.

Prema njegovim rečima, usvajanje pravnog okvira neophodno je kako bi ECB mogla da završi pripreme za digitalni evro i obezbedi izvesnost tržištu u pogledu mogućeg datuma njegovog prvog izdavanja.

Ćipolone je upozorio da bi odlaganje usvajanja propisa moglo da pomeri uvođenje digitalnog evra i dodatno učvrsti zavisnost Evrope od stranih pružalaca platnih usluga.

Pilot-projekat koristiće probnu verziju digitalnog evra koja neće imati status zakonskog sredstva plaćanja, a u njemu će učestvovati zaposleni u Evrosistemu, odabrani pružaoci platnih usluga i trgovci koji će omogućiti testiranje svakodnevnih plaćanja, uključujući kupovinu u prodavnicama i menzama ECB-a i nacionalnih centralnih banaka.

ECB je za učešće u pilot-projektu već odabrala 36 pružalaca platnih usluga, među kojima su banke i nebankarske kompanije, od više od 50 prijavljenih kandidata.

Izbor internet i mobilnih trgovaca koji će testirati plaćanja na daljinu biće objavljen početkom naredne godine.

Ćipolone je naveo da ECB planira da sve relevantne funkcionalnosti digitalnog evra budu tehnički dostupne od njegovog prvog izdavanja, ali da bi postepeno uvođenje u prodavnicama omogućilo učesnicima na tržištu dovoljno vremena za prilagođavanje.

Tanjug

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