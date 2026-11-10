VEČITI VLADAJU EVROPOM: Crno-beli na vrhu, Zvezda odmah ispod - U top 10 trojica iz Partizana
Luka Vildoza na prvom mestu!
Partizan i Crvena zvezda nalaze se u samom vrhu Evrolige kada je reč o ukradenim loptama, a crno-beli u svojim redovima imaju i trenutno najuspešnijeg pojedinca u ovoj statističkoj kategoriji.
Ekipa iz Humske deli prvo mesto sa Parizom, pošto oba tima u dosadašnjih deset kola beleže prosečno 7,9 ukradenih lopti po utakmici. Partizan je ukupno stigao do 79, čime se izdvaja kao jedna od najuspešnijih ekipa u ovom segmentu igre.
Ništa manje zapažen nije ni učinak crveno-belih.
Košarkaši Crvene zvezde zauzimaju treću poziciju, koju dele sa Asvelom. Oba sastava imaju po 70 ukradenih lopti, odnosno prosek od sedam po meču.
Kada je reč o individualnom učinku, prvo mesto pripada Luki Vildozi. Argentinac je na deset odigranih utakmica prosečno beležio 1,9 ukradenih lopti i tako se izdvojio kao najbolji kradljivac u dosadašnjem toku takmičenja.
U deset najboljih nalaze se još dvojica košarkaša Partizana. Alesandro Pajola deli peto mesto sa Matijasom Lesorom sa 1,4, dok je Tonje Džekiri sedmi sa 1,3 ukradene lopte po utakmici. Što se igrača Zvezde tiče, najbolji po ovom parametru je Džordan Nvora, koji deli 16. mesto sa nekoliko igrača sa jednom ukradenom u proseku. Tajson Karter je na 0,9, koliko beleži i najbolji igrač "parnog valjka" Karlik Džons.
Vildoza je posebno blistao protiv Pariza, kada je čak šest puta oduzeo loptu rivalu. Njegova agresivnost i sposobnost da pročita protivničke napade donose Partizanu priliku za lake poene iz tranzicije, ali i sposobnost da poremeti ritam protivnika.
Iza Argentinca na listi najboljih pojedinaca nalazi se Tremont Voters iz Asvela sa prosekom od 1,6 ukradenih lopti, dok Alan Dokosi i Di Džej Stjuart dele treće mesto sa po 1,5.
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