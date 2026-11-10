PRAVITE POGREŠNE PROCENE Kalibaf: Predstavljanje novog raketnog grada jasna poruka neprijateljima Irana
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da predstavljanje novog raketnog grada Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde predstavlja jasnu poruku neprijateljima Irana.
-Ovaj raketni grad deo je puta ka uspostavljanju trajnog odvraćanja, koje se gradi kroz odbrambenu spremnost, kontinuirani napredak i nacionalno jedinstvo, i ostaje zabeleženo u svesti neprijatelja, rekao je Kalibaf, prenosi Iran International.
Obraćajući se državama koje prete Iranu vojnom akcijom, Kalibaf je upozorio da ne prave pogrešne procene i poručio da Teheran neće oklevati da brzo odgovori na eventualni napad.
-Ne pravite greške u svojim proračunima. Ako pređete granicu, Iran neće oklevati da odgovori u odbrani brzo i na način koji prevazilazi vaša očekivanja. Ovoga puta, geografiju rata određivaće oružane snage Islamske Republike, rekao je Kalibaf.
Iran je predstavio novo raketno postrojenje vazdušno-kosmičkih snaga, kao deo strategije jačanja odbrambenih kapaciteta i odvraćanja od potencijalne vojne pretnje.
Tanjug
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