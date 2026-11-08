Svet

ŠPIJUNSKA MISIJA DUGA ČETIRI SATA: Američki avion nadletao rusku granicu i Kalinjingrad

Ivana Manić

08. 11. 2026. u 17:58

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Američki izviđački avion, koji je poleteo danas iz rumunske avio-baze "Mihail Kogalničanu", više od četiri sata vršio je patroliranje u blizini granica Rusije.

ШПИЈУНСКА МИСИЈА ДУГА ЧЕTИРИ САТА: Амерички авион надлетао руску границу и Калињинград

Foto: U.S. Army

Avion "Bombardier Artemis II" poleteo je oko 9.41 po moskovskom vremenu i uputio se ka severu, obleteo je Kalinjingradsku oblast, a zatim se usmerio na sever prema Estoniji, duž granica baltičkih država sa Rusijom, objavile su RIA Novosti.

Američka kompanija "Leidos" preradila je ovaj avion iz biznis-džeta za potrebe radarskog izviđanja, nakon čega je dobio naziv "Artemis II".

Redovno je korišćen za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora duž Krima i drugih južnih regiona Rusije.

Poslednjih godina Rusija beleži pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog nagomilavanja snaga alijanse u Evropi.

Ministarstva spoljnih poslova Rusije saopštilo je ranije da vlasti u Moskvi ostaju otvorene za dijalog sa NATO, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad "mora da odustane od militarizacije kontinenta".

(Tanjug)

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