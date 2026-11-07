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IZ CRNOG AUTOMOBILA OTVORIO VATRU, PA SEJAO SMRT OKOLO: Jezivi snimci iz Krakova, među povređenima i policajci (VIDEO)

С.А.М.

07. 11. 2026. u 17:08

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Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu.

ИЗ ЦРНОГ АУТОМОБИЛА ОТВОРИО ВАТРУ, ПА СЕЈАО СМРТ ОКОЛО: Језиви снимци из Кракова, међу повређенима и полицајци (ВИДЕО)

printskrin/jutjub/Telewizja Republika

Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu. Automobil napadača ušao je na plato trga, nakon čega je vozač crnog vozila otvorio vatru na slučajne prolaznike. Policija je saopštila da među povređenima ima i policijskih službenika, prenosi poljska Republika. 

Do incidenta je došlo oko 15 časova, u blizini ulice Slavkovske i Glavnog trga. Prema saopštenju Malopoljske policije, napadač je posle potere ranjen iz vatrenog oružja i uhapšen. Prevezen je u bolnicu.

Policija za sada nije objavila dodatne informacije.

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