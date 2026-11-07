IZ CRNOG AUTOMOBILA OTVORIO VATRU, PA SEJAO SMRT OKOLO: Jezivi snimci iz Krakova, među povređenima i policajci (VIDEO)
Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu.
Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu. Automobil napadača ušao je na plato trga, nakon čega je vozač crnog vozila otvorio vatru na slučajne prolaznike. Policija je saopštila da među povređenima ima i policijskih službenika, prenosi poljska Republika.
Do incidenta je došlo oko 15 časova, u blizini ulice Slavkovske i Glavnog trga. Prema saopštenju Malopoljske policije, napadač je posle potere ranjen iz vatrenog oružja i uhapšen. Prevezen je u bolnicu.
Policija za sada nije objavila dodatne informacije.
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