IZ CRNOG AUTOMOBILA OTVORIO VATRU, PA SEJAO SMRT OKOLO: Jezivi snimci iz Krakova, među povređenima i policajci (VIDEO)

Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu.

printskrin/jutjub/Telewizja Republika

Pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno u pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu. Automobil napadača ušao je na plato trga, nakon čega je vozač crnog vozila otvorio vatru na slučajne prolaznike. Policija je saopštila da među povređenima ima i policijskih službenika, prenosi poljska Republika.

Do incidenta je došlo oko 15 časova, u blizini ulice Slavkovske i Glavnog trga. Prema saopštenju Malopoljske policije, napadač je posle potere ranjen iz vatrenog oružja i uhapšen. Prevezen je u bolnicu.

Policija za sada nije objavila dodatne informacije.