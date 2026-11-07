TERORISTIČKI NAPAD U KRAKOVU, SVE EKIPE NA TERENU: Dvoje poginulo, ovo su svi detalji (VIDEO)
U SAMOM istorijskom centru Krakova u subotu, nešto posle 15 časova, dogodila se masovna pucnjava u kojoj su, prema zvaničnim podacima, poginule dve osobe, dok je najmanje osam povređeno.
Poljska policija je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks prvobitno objavila informaciju o 5 poginulih i više od 10 ranjenih, dok državna Vatrogasna služba i pojedini mediji navode broj od 2 poginule i 8-10 ranjenih.
Kako prenose lokalni mediji, maskirani napadači su crnim automobilom marke "Subaru" uleteli iz Slavkovske ulice direktno na prepuni Glavni trg i otvorili vatru.
Svedoci navode da se čulo oko 20 uzastopnih pucnjeva iz automatskog oružja, pucajući nasumično na prozore vozila u pokretu, nakon čega su ljudi uspaničeno bežali i tražili zaklon.
Tokom prve pucnjave oštećen je izlog prodavnice kod Bazilike Svete Marije i jedan gradski tramvaj.
Potera se zatim nastavila kroz gradske ulice, a druga pucnjava se dogodila na raskrsnici ulice Stradomska i Dietla.
Na raskrsnici je došlo do sudara tri automobila, nakon čega je usledeo direktan okršaj sa policijom.
Pripadnici policije su uzvratili vatru i pogodili glavnog napadača koji je u teškom stanju prebačen u bolnicu.
Prema rečima zvaničnika, potvrđeno je da su među ranjenima i dva pripadnika policije koji su pokušali da zaustave vozilo.
Na samom Glavnom trgu je sleteo medicinski helikopter, a na terenu je angažovan veliki broj ambulantnih i vatrogasnih vozila.
Vatrograsna služba i Gradska uprava Krakova uputili su apel građanima da se sakriju u zatvorene prostorije i da "nikako ne dolaze na trg kako ne bi ometali opsežnu akciju spasavanja".
Ministar unutrašnjih poslova Poljske, Marcin Kjervinski je na putu za Krakov, prenose mediji.
(Super Expres/Gazeta Krakowska/Polski Radio Bialystok)
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