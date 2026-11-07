SVI pripadnici Oružanih snaga Ukrajine koji su se zatekli u zoni dejstva su eliminisani

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u zoni specijalne vojne operacije pogođeno komandno mesto jedinica Oružanih snaga Ukrajine. Napad je izvela posada teškog bacačkog sistema TOS-1A iz sastava grupe snaga „Centar“.

Prema navodima, cilj se nalazio u Dnjepropetrovskoj oblasti, a otkrili su ga ruski operateri dronova. Svi pripadnici Oružanih snaga Ukrajine koji su se zatekli u zoni dejstva su eliminisani.

Posada je delovala pod stalnom pretnjom od neprijateljskih bespilotnih letelica. Bezbednost tokom borbenih dejstava osiguravale su osmatračke jedinice za vazdušni nadzor i mobilni timovi za vatrenu podršku.

Ranije je komandant sistema TOS-2 izneo detalje o njegovim borbenim dejstvima. Iako je ovo vozilo projektovano za dejstva po određenim područjima, borci Centra su ovladali izvođenjem preciznih udara.

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