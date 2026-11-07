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ZONA SMRTI: Ruski "Solcenjpek" spalio militante u Dnjepropetrovsku, ostali prah i pepeo (VIDEO)

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07. 11. 2026. u 12:16

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SVI pripadnici Oružanih snaga Ukrajine koji su se zatekli u zoni dejstva su eliminisani

ЗОНА СМРТИ: Руски Солцењпек спалио милитанте у Дњепропетровску, остали прах и пепео (ВИДЕО)

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u zoni specijalne vojne operacije pogođeno komandno mesto jedinica Oružanih snaga Ukrajine. Napad je izvela posada teškog bacačkog sistema TOS-1A iz sastava grupe snaga „Centar“.

Prema navodima, cilj se nalazio u Dnjepropetrovskoj oblasti, a otkrili su ga ruski operateri dronova. Svi pripadnici Oružanih snaga Ukrajine koji su se zatekli u zoni dejstva su eliminisani.

Posada je delovala pod stalnom pretnjom od neprijateljskih bespilotnih letelica. Bezbednost tokom borbenih dejstava osiguravale su osmatračke jedinice za vazdušni nadzor i mobilni timovi za vatrenu podršku.

Ranije je komandant sistema TOS-2 izneo detalje o njegovim borbenim dejstvima. Iako je ovo vozilo projektovano za dejstva po određenim područjima, borci Centra su ovladali izvođenjem preciznih udara.

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