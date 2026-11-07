VUČIĆ O 4 RADNA DANA U NEDELJI: Samo to da vidim kako, a da vam fabrike ne napuste Srbiju
LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić kritikovao je predloge o uvođenju četvorodnevne radne nedelje sa sedmočasovnim radnim vremenom, postavljajući pitanje kako bi takav model uticao na poslovanje fabrika i ostanak stranih kompanija u Srbiji.
- 'Aj baš da vidim kako će to da bude četvorodnevna, četvorodnevna radna nedelja sa po 7 sati rada, a da vam fabrike ne napuste Srbiju. Samo da vidim kako će to da izgleda - rekao je Vučić.
On je zatim optužio političke protivnike da su, kako je naveo, iznosili neistine o zvučnom topu, slučaju Jovanjica i aferi „Sarajevo safari“, dodajući da su i druge optužbe bile zasnovane na lažima.
- Ili ste lagali i to, kao što ste lagali za zvučni top, kao što ste lagali za Jovanjicu, kao što ste lagali za Sarajevo Safari i za sve druge stvari - poručio je Vučić.
Vučić je naveo da su mnogi očekivali da će nakon izbora govoriti drugačije o tim temama i da su se pitali da li će smeti da iznese svoj stav o zvučnom topu i drugim pitanjima.
- I mnogi od vas su mislili ko zna šta tu ima kad se završe izbori. Pitanje je hoće li Vučić smeti da kaže nešto oko zvučnog topa ili ovoga ili onoga. Ja sam govorio istinu. Oni su lagali sve vreme. Sve im je bilo zasnovano na lažima - rekao je Vučić.
On je ocenio da se neistine, čak i kada se mnogo puta ponove, lako prihvataju, jer ljudi, kako je naveo, češće poveruju u negativne tvrdnje nego u mogućnost da je neko govorio istinu i postupao časno.
- Ali milijardu puta ponovljena laž i uvek je lakše da poverujete u nešto negativno i u nešto lošije nego da poverujete da je neko govorio istinu ili da je neko častan. To je u prirodi ljudskoj - zaključio je Vučić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Brnabić: "Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju"
06. 11. 2026. u 20:59
Vučić: Srbija pobeđuje, a to što gase Informer, to je početak njihovog kraja
06. 11. 2026. u 20:51
ANTONELA RIHA: Znamo li ko je iz SL pričao sa Martom Kos?
06. 11. 2026. u 19:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)