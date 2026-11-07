A gde je Jokić? Legendarni plej ne vidi Srbina u trci za MVP-a
Sjajne partije Luke Dončića na početku nove NBA sezone nisu prošle nezapaženo, a posebno ih prati njegov nekadašnji trener iz Dalasa Džejson Kid. Sadašnji strateg Maveriksa nema dilemu kada je reč o tome ko bi mogao da osvoji priznanje za najkorisnijeg igrača lige.
Slovenački košarkaš igra u izuzetnoj formi u dresu Los Anđeles Lejkersa i trenutno predvodi listu najboljih strelaca NBA lige sa prosekom od čak 38 poena po utakmici.
Kid je četiri sezone sarađivao sa Dončićem u Dalasu, pre nego što je usledio iznenađujući trejd koji je slovenačkog asa odveo u Los Anđeles. Njegovo mišljenje o Lukinim ovogodišnjim nastupima prilično je jasno – vidi ga kao glavnog kandidata za MVP priznanje, uz Viktora Vembanjamu iz San Antonija.
- Vidim ga kao MVP-ja lige. Mislim da bi to mogla da bude zanimljiva borba sa onim "mališanom" Vembanjamom iz San Antonija - rekao je Kid, izdvojivši upravo njih dvojicu kao igrače koji su mu trenutno u prvom planu.
Koliko je Dončić dominantan pokazao je i u susretu sa Sakramento Kingsima, kada je postigao 40 poena. Takve brojke za njega su već postale gotovo uobičajene na početku nove takmičarske godine.
Nekadašnji plejmejker smatra da iza njegovih odličnih igara ne stoji samo individualni kvalitet, već i atmosfera koju je uspeo da izgradi među saigračima.
Kid je posebno istakao Dončićevu posvećenost ekipi, ali i činjenicu da se Slovenac nalazi u veoma dobroj fizičkoj formi.
- On je trenutno na potpuno drugačijem nivou. Mislim da je do toga stigao zahvaljujući radu koji traje još od njegovih ranih dana. Pozvao je saigrače u svoju domovinu i očigledno je da se odlično provode i uživaju zajedno. Uz to, nalazi se u sjajnoj fizičkoj formi, a već je i sam po sebi snažan igrač.
Kada izađe na parket, sve izgleda veoma jednostavno. Videli smo i snimke na kojima pogađa šuteve sa polovine terena, kao da mu to ne predstavlja nikakav problem - zaključio je Kid.
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