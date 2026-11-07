Društvo

STIŽU KIŠA, KOŠAVA I HLADNO VREME: Temperatura ide do -5 stepeni

V.N.

07. 11. 2026. u 12:48

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U SRBIJU će u nedelju, 8. novembra, jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, a u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama i sa maglom ili niskom oblačnošću, koja se ponegde može zadržati i pre podne

СТИЖУ КИША, КОШАВА И ХЛАДНО ВРЕМЕ: Температура иде до -5 степени

Foto: N. Živanović

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u prvom delu dana biće pretežno sunčano, a posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu. 

Vetar će biti slab i umeren, na području Braničeva povremeno i jak, istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od -5 do jedan stepen, a najviša od devet do 13 stepeni.

U Beogradu će jutro biti hladno, u nižim delovima grada sa slabim mrazem i maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano.

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -4 do jedan stepen, a najviša od 10 do 12 stepeni. 

Uveče se očekuje naoblačenje, a tokom noći moguća je i kratkotrajna kiša.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. novembra, očekuje se umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a od utorka i toplije uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. 

U petak, 13. novembra, u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a za vikend, 14. i 15. novembra, očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac i pad temperature.

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