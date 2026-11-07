KULJA SOCIJALNI BES: Širom Francuske danas ponovo nova masovna okupljanja na protestima srednjoškolaca

Sindikati ističu veliki uspeh demonstracija u četvrtak, kada se, prema njihovim podacima, širom Francuske okupilo čak 1,6 miliona ljudi.

Foto: Goran Čvorović

Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrojalo je 575.000. Brojke se tradicionalno razlikuju, ali obe strane priznaju da je to bila najmasovnija mobilizacija ove jeseni.

Već za danas (subota) najavljena su nova okupljanja, pre svega mladih, zbog visokih troškova života, plata i uslova školovanja. Sindikalni predstavnik Toma Vašeron poručio je da protesti daju rezultate, naglasivši da je potrebno da se nastavi pritisak kako bi se izborili za dodatne mere.

Premijer Sebastijen Lekorni pozvao je sindikate i poslodavce na socijalnu konferenciju u ponedeljak u Matinjonskoj palati. Posle ovih razgovora sindikalne centrale odlučiće o nastavku protesta. Za sada nije poznato kakve će konkretne nove ustupke vlada ponuditi. Ministar rada Žan-Pjer Farandu najavio je mogućnost donošenja uredbe kojom bi se podstaklo povećanje najnižih plata predviđenih kolektivnim ugovorima.

Što se srednjoškolaca i studenata tiče, vlada je prethodno obećala pet milijardi evra za obnovu obrazovnih ustanova, od čega četiri milijarde kroz povoljne kredite za renoviranje škola i milijardu za univerzitete. Najavljeno je i otvaranje 15.000 dodatnih mesta na visokim školama i fakultetima, zapošljavanje 500 nastavnika i još toliko psihologa, medicinskog i socijalnog osoblja, kao i ograničavanje broja učenika na 28 po odeljenju. Studentske stipendije trebalo bi da se usklađuju s inflacijom, a sistem upisa na fakultete da bude promenjen.

Istovremeno, ministar obrazovanja Eduar Žefre zapretio je sankcijama učenicima koji blokiraju pristup učionicama, ocenjujući takve postupke nezakonitim. Pružio je podršku đacima, nastavnicima i direktorima izloženim ovim pretnjama.

NEUSPEH VLADE

Iako u protestima učestvuju isključivo levičarske stranke, poruka je stigla i iz redova suverenista. Sebastijen Šeni, predsednik poslaničke grupe Nacionalnog okupljanja, ocenio je da masovnost demonstracija predstavlja očigledan neuspeh vlade.