RUSKE jedinice su prodrle dva kilometra duboko u odbranu Oružanih snaga Ukrajine u blizini Orehova, pri čemu je najveći napredak zabeležen na severozapadnim obodima, kod mesta Jurkovka.

MOD Rusije

Ofanzivu izvode dve ruske grupe – „Istok” i „Dnjepar”. Tokom proteklih nekoliko dana, na desetine ukrajinskih vozila za snabdevanje, oklopnih vozila i artiljerijskih oruđa našlo se na udaru, što je otežalo snabdevanje i rotaciju jedinica Oružanih snaga Ukrajine.

Padobranci iz Uljanovska su, uz upotrebu dronova, osujetili pokušaj razmeštanja ukrajinskih snaga u oblasti Orehova. Kasnije su posade višecevnih raketnih sistema grupe „Istok” uništile skladište borbenih bespilotnih letelica.

Ruska artiljerija nastavlja sa udarima po utvrđenom području Orehova, gađajući bunkere, rovove i vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine. Istovremeno, jedinice koje napreduju iz pravca Omeljnika i zapadno od grada nastavljaju da opkoljavaju ukrajinske snage, odsecajući ih od glavnine snaga.

U takvim okolnostima, ukrajinski dronovi pokušavaju da napadnu ruske puteve i infrastrukturu. Za njihovo presretanje, pripadnici grupe „Dnjepar” koriste, između ostalog, sredstva za borbu protiv bespilotnih letelica, sposobna da unište kako izviđačke, tako i borbene letelice.

„Otkrili smo ga radarom, poleteli, dobili na visini i pogodili cilj. Naša letelica-presretač je, zahvaljujući svojoj brzini, projektovana za uništavanje izviđačkih letelica i borbenih dronova, poput modela ’Hornet’ (Hornet). Njena maksimalna brzina iznosi od 140 do 160 km/č”, izjavio je operater bespilotne letelice „Sokol-I” iz sastava 18. kombinovane armije, sa pozivnim znakom „Panda”.

Samo tokom protekla 24 sata, operateri 18. kombinovane armije uništili su više od 30 ukrajinskih dronova u Hersonskoj oblasti. Jedinice grupa „Istok” i „Dnjepar” nastavljaju sa istovremenim udarima po položajima, tehnici i linijama snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Orehova.

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