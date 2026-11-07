RUSKE JURIŠNE GRUPE U OFANZIVI: Prošli kroz odbranu kod Orehova kao nož kroz puter, za sobom ostavili pustoš
RUSKE jedinice su prodrle dva kilometra duboko u odbranu Oružanih snaga Ukrajine u blizini Orehova, pri čemu je najveći napredak zabeležen na severozapadnim obodima, kod mesta Jurkovka.
Ofanzivu izvode dve ruske grupe – „Istok” i „Dnjepar”. Tokom proteklih nekoliko dana, na desetine ukrajinskih vozila za snabdevanje, oklopnih vozila i artiljerijskih oruđa našlo se na udaru, što je otežalo snabdevanje i rotaciju jedinica Oružanih snaga Ukrajine.
Padobranci iz Uljanovska su, uz upotrebu dronova, osujetili pokušaj razmeštanja ukrajinskih snaga u oblasti Orehova. Kasnije su posade višecevnih raketnih sistema grupe „Istok” uništile skladište borbenih bespilotnih letelica.
Ruska artiljerija nastavlja sa udarima po utvrđenom području Orehova, gađajući bunkere, rovove i vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine. Istovremeno, jedinice koje napreduju iz pravca Omeljnika i zapadno od grada nastavljaju da opkoljavaju ukrajinske snage, odsecajući ih od glavnine snaga.
U takvim okolnostima, ukrajinski dronovi pokušavaju da napadnu ruske puteve i infrastrukturu. Za njihovo presretanje, pripadnici grupe „Dnjepar” koriste, između ostalog, sredstva za borbu protiv bespilotnih letelica, sposobna da unište kako izviđačke, tako i borbene letelice.
„Otkrili smo ga radarom, poleteli, dobili na visini i pogodili cilj. Naša letelica-presretač je, zahvaljujući svojoj brzini, projektovana za uništavanje izviđačkih letelica i borbenih dronova, poput modela ’Hornet’ (Hornet). Njena maksimalna brzina iznosi od 140 do 160 km/č”, izjavio je operater bespilotne letelice „Sokol-I” iz sastava 18. kombinovane armije, sa pozivnim znakom „Panda”.
Samo tokom protekla 24 sata, operateri 18. kombinovane armije uništili su više od 30 ukrajinskih dronova u Hersonskoj oblasti. Jedinice grupa „Istok” i „Dnjepar” nastavljaju sa istovremenim udarima po položajima, tehnici i linijama snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Orehova.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DA LI BISTE POSETILI TAKVU BAŠTU? Medvedev ironično podsetio na reči Borelja o Evropi
06. 11. 2026. u 22:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)