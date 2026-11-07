POGOĐEN KLJUČNI MOST U KIJEVU: Kličko objavio snimak sa mesta udara, situacija je kritična!
U PETAK su Oružane snage Rusije izvele masovne napade
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je Severni most u glavnom gradu Ukrajine oštećen usled napada, te da je saobraćaj preko njega potpuno obustavljen.
„Usled napada... Severni most je oštećen”, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Kako je preneo list „Vzgljad”, gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko je u subotu izvestio o ozbiljnim problemima u snabdevanju grada električnom energijom, vodom i grejanjem.
U petak su Oružane snage Rusije izvele masovne napade, kao i 11 grupnih udara, na ukrajinske vojno-industrijske objekte i infrastrukturu energetskog sektora.
Ranije je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov saopštio da ruske snage nastavljaju sa udarima na ukrajinsku infrastrukturu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DANAS PROTESTI ŠIROM FRANCUSKE: U Parizu se očekuje od 40 do 60 hiljada ljudi
07. 11. 2026. u 08:16
UHAPŠEN NAORUŽANI MUŠKARAC U BLIZINI BELE KUĆE: Navodno planirao atentat na Trampa
07. 11. 2026. u 08:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)