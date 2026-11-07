POGOĐEN KLJUČNI MOST U KIJEVU: Kličko objavio snimak sa mesta udara, situacija je kritična!

U PETAK su Oružane snage Rusije izvele masovne napade

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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je Severni most u glavnom gradu Ukrajine oštećen usled napada, te da je saobraćaj preko njega potpuno obustavljen.



„Usled napada... Severni most je oštećen”, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Kyiv. According to the mayor, several russian missiles struck the Pivnichnyi Bridge. The bridge is now closed. russia continues its attempts to cut off Kyiv’s two banks. https://t.co/AtiKWL3eCr — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 7, 2026

Kako je preneo list „Vzgljad”, gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko je u subotu izvestio o ozbiljnim problemima u snabdevanju grada električnom energijom, vodom i grejanjem.

U petak su Oružane snage Rusije izvele masovne napade, kao i 11 grupnih udara, na ukrajinske vojno-industrijske objekte i infrastrukturu energetskog sektora.

Ranije je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov saopštio da ruske snage nastavljaju sa udarima na ukrajinsku infrastrukturu.

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