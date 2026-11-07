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POGOĐEN KLJUČNI MOST U KIJEVU: Kličko objavio snimak sa mesta udara, situacija je kritična!

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07. 11. 2026. u 10:48

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U PETAK su Oružane snage Rusije izvele masovne napade

ПОГОЂЕН КЉУЧНИ МОСТ У КИЈЕВУ: Кличко објавио снимак са места удара, ситуација је критична!

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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je Severni most u glavnom gradu Ukrajine oštećen usled napada, te da je saobraćaj preko njega potpuno obustavljen.

Saobraćaj na Severnom mostu u glavnom gradu Ukrajine obustavljen je u oba smera zbog oštećenja mosta, prenosi RT.

„Usled napada... Severni most je oštećen”, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Kako je preneo list „Vzgljad”, gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko je u subotu izvestio o ozbiljnim problemima u snabdevanju grada električnom energijom, vodom i grejanjem.

U petak su Oružane snage Rusije izvele masovne napade, kao i 11 grupnih udara, na ukrajinske vojno-industrijske objekte i infrastrukturu energetskog sektora.

Ranije je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov saopštio da ruske snage nastavljaju sa udarima na ukrajinsku infrastrukturu.

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