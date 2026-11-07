Savić pred derbi sa Zvezdom: "Pripremamo se za pobedu, verujemo u sebe"

Trener Vojvodine Marko Savić govorio je o očekivanjima pred jedan od najvažnijih duela njegove ekipe u dosadašnjem delu sezone. Novosađani će u nedelju od 19 časova na stadionu „Karađorđe“ ugostiti Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Superlige Srbije.

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Biće to susret trenutno dve prvoplasirane ekipe prvenstva, a Savić se nada da će tribine biti ispunjene i da će publika imati priliku da uživa u pravom fudbalskom spektaklu.

- Svesni smo kakav nas izazov čeka. Reč je o velikom derbiju između prvog i drugog tima na tabeli. Želimo pun stadion i podršku navijača, a naš cilj je da odigramo pravu derbi utakmicu. Kao i pred svaki drugi meč, pripremamo se za pobedu i verujemo u sebe, iako znamo da zadatak neće biti jednostavan. Voleo bih da ovo bude pravi praznik fudbala, poseban događaj za oba kluba. Uz podršku sa tribina želimo da pružimo maksimum - poručio je trener Vojvodine.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, osvrnuo se i na mišljenja da bi beogradski tim mogao da bude umoran nakon evropskih obaveza protiv Inter Eskaldesa. Ipak, Savić ne smatra da će to predstavljati značajan problem za narednog rivala.

- Ne verujem da Zvezdi bilo šta smeta. Njihov tim je sastavljen tako da može da igra na svaka tri dana i da se takmiči u Ligi šampiona. Imaju veliki broj kvalitetnih igrača i ne mislim da će im zgusnut raspored biti hendikep. Radije bih da se fokusiramo na našu ekipu - istakao je Savić.

Na pitanje šta bi moglo da presudi u nedeljnom okršaju, strateg Novosađana naglasio je da je za uspeh neophodan spoj više različitih faktora.

- Možete biti odlično pripremljeni, motivisani i fizički spremni, ali ako taktički ne odgovorite zadatku, teško ćete pobediti. Isto važi i u suprotnom slučaju. Fudbal čine brojne sitnice koje na kraju odlučuju da li ćete slaviti ili izgubiti. Važan je i kvalitet protivnika, tako da će mnogo toga uticati na ishod - objasnio je trener Vojvodine.

Posebnu pažnju privukao je njegov odgovor na pitanje o šampionskim ambicijama, s obzirom na to da Vojvodina trenutno zaostaje osam bodova za Crvenom zvezdom.

- Ako pobedimo Zvezdu, a potom izgubimo od Mačve, da li ćemo onda biti blizu titule? Trenutno je razlika osam bodova i jasno je da, ukoliko želimo da budemo šampioni, moramo da dobijemo 95 odsto utakmica do kraja prvenstva. Mi u svaki susret ulazimo sa namerom da osvojimo tri boda, ali ako već sada počnemo da razmišljamo o tome da moramo sve da pobedimo, stavićemo sebi pritisak koji ni Real Madrid ne može da izdrži. Ne znamo koliko će Zvezda izgubiti bodova, niti koliko ćemo ih mi osvojiti. Pred nama je utakmica koju moramo dobro da pripremimo i pokušamo da pobedimo, a tek nakon toga ćemo videti kakve će posledice imati taj rezultat - rekao je Savić.

Trener Novosađana osvrnuo se i na dosadašnje rezultate svoje ekipe. Iako je zadovoljan bodovnim učinkom, priznaje da drugo mesto na tabeli nije ono čemu teže.

- Naravno da nismo zadovoljni drugom pozicijom. Zvezda je imala izvanredan početak prvenstva i teško je setiti se kada su poslednji put tako otvorili sezonu. Imaju 13 pobeda i jedan remi, što dovoljno govori o njihovim rezultatima. Ipak, mislim da ni Vojvodina u poslednjih 30 godina nije često osvajala ovoliko bodova na startu takmičenja. Smatram da igramo kvalitetno i da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Imali smo bolan poraz u Kupu, ali moramo da nastavimo dalje. U nedelju ćemo videti šta možemo da uradimo, a prvenstvo se svakako završava tek u maju. Nema smisla da već u novembru donosimo zaključke o celoj sezoni. Pritisak postoji, ali želimo da ga pretvorimo u motivaciju i pokažemo koliko vredimo - dodao je Savić.

Na kraju se dotakao i zdravstvenog biltena ekipe pred duel sa crveno-belima. Neizvesni su nastupi Marka Poletanovića i Marka Veličkovića, dok su ostali igrači uglavnom spremni za predstojeći derbi.