TAJNA OPERACIJA MOSKVE! Rusi spremaju udar u orbiti – sprema se MRAK za ukrajinsku vojsku?!

RUSIJA je možda uvežbavala napad na satelit koji prenosi podatke Ukrajini.Vojni stručnjak za svemir je ovo rekao Rojtersu.

Foto: AI/Gemini

Stejt department je izvestio da je sredinom oktobra ruski vojni satelit Kosmos-2612 „namerno manevrisao opasno blizu komercijalnog satelita“, što je „u skladu sa operacijama oružja u orbiti“. Komercijalni satelit kojem se ruska letelica približila, označen kao X36, u vlasništvu je finske kompanije ICEYE i pruža radarske snimke zapadnim vladama i vojskama, uključujući Ukrajinu.

Tri stručnjaka za svemir opisala su incident kao jedan od najbližih poznatih približavanja ruske vojne letelice komercijalnom satelitu u niskoj orbiti.

-Čini se da je ovo proba napada, rekao je Greg Gilinger, viši svemirski analitičar u Integrity ISR.

Stručnjaci, međutim, napominju da sama blizina ne dokazuje nameru napada. Satelit ICEYE nastavlja da radi, ali drugi ruski sateliti već manevriraju u blizini drugog satelita kompanije.

Ranije je američki milijarder i izvršni direktor kompanije SpaceX, Ilon Mask, izrazio strah od napada na satelite Starlink.

strana.one

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.