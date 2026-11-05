TAJNA OPERACIJA MOSKVE! Rusi spremaju udar u orbiti – sprema se MRAK za ukrajinsku vojsku?!
RUSIJA je možda uvežbavala napad na satelit koji prenosi podatke Ukrajini.Vojni stručnjak za svemir je ovo rekao Rojtersu.
Stejt department je izvestio da je sredinom oktobra ruski vojni satelit Kosmos-2612 „namerno manevrisao opasno blizu komercijalnog satelita“, što je „u skladu sa operacijama oružja u orbiti“. Komercijalni satelit kojem se ruska letelica približila, označen kao X36, u vlasništvu je finske kompanije ICEYE i pruža radarske snimke zapadnim vladama i vojskama, uključujući Ukrajinu.
Tri stručnjaka za svemir opisala su incident kao jedan od najbližih poznatih približavanja ruske vojne letelice komercijalnom satelitu u niskoj orbiti.
-Čini se da je ovo proba napada, rekao je Greg Gilinger, viši svemirski analitičar u Integrity ISR.
Stručnjaci, međutim, napominju da sama blizina ne dokazuje nameru napada. Satelit ICEYE nastavlja da radi, ali drugi ruski sateliti već manevriraju u blizini drugog satelita kompanije.
Ranije je američki milijarder i izvršni direktor kompanije SpaceX, Ilon Mask, izrazio strah od napada na satelite Starlink.
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