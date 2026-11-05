Svet

TAJNA OPERACIJA MOSKVE! Rusi spremaju udar u orbiti – sprema se MRAK za ukrajinsku vojsku?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 11. 2026. u 17:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA je možda uvežbavala napad na satelit koji prenosi podatke Ukrajini.Vojni stručnjak za svemir je ovo rekao Rojtersu.

ТАЈНА ОПЕРАЦИЈА МОСКВЕ! Руси спремају удар у орбити – спрема се МРАК за украјинску војску?!

Foto: AI/Gemini

Stejt department je izvestio da je sredinom oktobra ruski vojni satelit Kosmos-2612 „namerno manevrisao opasno blizu komercijalnog satelita“, što je „u skladu sa operacijama oružja u orbiti“. Komercijalni satelit kojem se ruska letelica približila, označen kao X36, u vlasništvu je finske kompanije ICEYE i pruža radarske snimke zapadnim vladama i vojskama, uključujući Ukrajinu.

Tri stručnjaka za svemir opisala su incident kao jedan od najbližih poznatih približavanja ruske vojne letelice komercijalnom satelitu u niskoj orbiti.

-Čini se da je ovo proba napada, rekao je Greg Gilinger, viši svemirski analitičar u Integrity ISR.

Stručnjaci, međutim, napominju da sama blizina ne dokazuje nameru napada. Satelit ICEYE nastavlja da radi, ali drugi ruski sateliti već manevriraju u blizini drugog satelita kompanije.

Ranije je američki milijarder i izvršni direktor kompanije SpaceX, Ilon Mask, izrazio strah od napada na satelite Starlink.

strana.one

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge