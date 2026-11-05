FIBA žestoko kaznila Borac iz Čačka!

Čačanski klub suočava se sa ozbiljnim finansijskim pritiskom zbog dugovanja prema dvojici bivših košarkaša, a ukoliko ne ispuni sve obaveze u predviđenim rokovima, mogao bi ponovo da ostane bez mogućnosti da registruje pojačanja.

FOTO: Borac Mozzart/Dusko Radisic

Košarkaški klub Borac iz Čačka našao se u nezavidnoj situaciji nakon što je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) izrekla nove finansijske sankcije zbog neizmirenih dugovanja prema nekadašnjim igračima. Reč je o Litvancima Justasu Furmanavičusu i Taulijusu Valinskasu, koji su tokom sezone 2024/2025 nosili dres čačanskog tima.

Problemi datiraju iz perioda kada su dvojica košarkaša nastupala za Borac, a spor je završen pred arbitražom FIBA. Odlukama donetim 2. februara ove godine utvrđeno je da klub mora da isplati zaostale zarade, zajedno sa pripadajućim kamatama i troškovima postupka.

Pošto Borac nije započeo izmirivanje obaveza, FIBA je 24. marta reagovala jednom od najneprijatnijih sportskih sankcija za klubove – zabranom registracije novih igrača.

Čačani su kasnije uspeli da naprave prvi korak ka rešavanju problema uplatom prve rate duga, pa je 14. avgusta zabrana privremeno suspendovana. Ipak, takva odluka nije značila da je slučaj završen, već je klubu omogućeno da nastavi otplatu pod jasno definisanim uslovima.

Upravo tu se nalazi najveća opasnost za Borac. Klub je obavezan da se striktno pridržava dogovorenog plana otplate, a svako novo neispunjavanje obaveza moglo bi da dovede do automatskog vraćanja zabrane registracije igrača.

U tom slučaju Čačani bi morali da izmire kompletan preostali dug odjednom, bez mogućnosti da ponovo zatraže reprogramiranje i otplatu na rate. To bi predstavljalo dodatni finansijski udarac za klub koji već pokušava da stabilizuje svoje poslovanje.

Međutim, problemi se ne završavaju samo na postojećim dugovanjima. FIBA je Borcu izrekla i dodatne novčane kazne, čiji ukupan iznos dostiže 25.000 švajcarskih franaka.

Za slučaj Justasa Furmanavičusa određena je kazna od 10.000 švajcarskih franaka, a rok za uplatu je 5. novembar. Sa druge strane, u predmetu koji se odnosi na Taulijusa Valinskasa, Borac mora da plati još 15.000 franaka, najkasnije do 25. novembra.

Pred čačanskim klubom tako je veoma važan period u kojem će morati da pronađe sredstva i odgovori na zahteve međunarodne košarkaške federacije.

Najveća opasnost svakako je mogućnost ponovnog aktiviranja zabrane registracije, što bi moglo ozbiljno da utiče na planove Borca i njegovu mogućnost da u narednom periodu pojača igrački kadar.

Ukoliko ne uspe da ispoštuje sve rokove, klub iz Čačka mogao bi da se nađe pred još težim izazovom, kako na finansijskom, tako i na sportskom planu.

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