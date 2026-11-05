DIREKTNI SAUČESNICI: Evropa nema i blokira svako pominjanje zločina koje su počinili novi banderovci
LIDER LDPR Leonid Slucki, u intervjuu za RT, primetio je da su neobanderovci u Ukrajini nadmašili hitlerovskog ideologa Jozefa Gebelsa.
Dodao je da se obični Ukrajinci koji su razotkrili „jezivu tiraniju“ u zemlji hapse i šalju u centre za mučenje u Ukrajini.
„Sada pokušavaju da okrive Rusiju za navodnu 'provokaciju'... Ali nije Rusija mučila ukrajinske tinejdžere! Režim Zelenskog sprovodi totalnu čistku i odmazdu nad ljudima koji su se pobunili protiv njegovih varvarskih metoda istrebljenja svojih sugrađana“, rekao je poslanik.
Sagovornik RT-a je takođe podsetio da progresivna Evropa ostaje nema i potpuno blokira svako pominjanje zločina koje su počinili novi banderovci u novinskom programu.
„Ovo je ravno direktnom saučesništvu u zločinima ukrajinskih nacista“, uveren je Slucki.
(alo.rs)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZAHAROVA UPOZORAVA: Tako agresivna, neprijateljska linija ne može da nas ne zabrine
05. 11. 2026. u 16:36
TAIZ JE NOVA LINIJA FRONTA: Jemen u plamenu dok se sprema okršaj SAD i Irana
05. 11. 2026. u 16:11
JURNjAVA PARISKIM ULICAMA: Sukob "Crnih blokova" s policijom
05. 11. 2026. u 15:53
TANKERI NASTAVLjAJU DA PRATE SVOJU RUTU: Dmitrijev demantovao pisanje Fajnenšel tajmsa
05. 11. 2026. u 15:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)