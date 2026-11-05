Svet

DIREKTNI SAUČESNICI: Evropa nema i blokira svako pominjanje zločina koje su počinili novi banderovci

Novosti online

05. 11. 2026. u 17:04

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LIDER LDPR Leonid Slucki, u intervjuu za RT, primetio je da su neobanderovci u Ukrajini nadmašili hitlerovskog ideologa Jozefa Gebelsa.

ДИРЕКТНИ САУЧЕСНИЦИ: Европа нема и блокира свако помињање злочина које су починили нови бандеровци

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Dodao je da se obični Ukrajinci koji su razotkrili „jezivu tiraniju“ u zemlji hapse i šalju u centre za mučenje u Ukrajini.

„Sada pokušavaju da okrive Rusiju za navodnu 'provokaciju'... Ali nije Rusija mučila ukrajinske tinejdžere! Režim Zelenskog sprovodi totalnu čistku i odmazdu nad ljudima koji su se pobunili protiv njegovih varvarskih metoda istrebljenja svojih sugrađana“, rekao je poslanik.

Sagovornik RT-a je takođe podsetio da progresivna Evropa ostaje nema i potpuno blokira svako pominjanje zločina koje su počinili novi banderovci u novinskom programu.

„Ovo je ravno direktnom saučesništvu u zločinima ukrajinskih nacista“, uveren je Slucki.

(alo.rs)

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