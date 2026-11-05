FRANCUZIMA PREKIPELO: Zapaljeni liceji i kontejneri, postavljene barikade
NAPETO je i danas u Francuskoj, tokom velike mobilizacije na poziv sindikata na štrajk i protest protiv uslova života i školovanja.
U Lilu je zapaljena ograda liceja, u školi kod Tuluza je izbio požar, kontejneri u plamenu i barikade viđeni su u Renu, došlo je do sukoba demonstranata i policije u Parizu i Lionu. U više gradova intervenisale su jake policijske snage, dok su vatrogasci gasili požare.
Prvi deo dana protekao je, po običaju, mirnije, a veliki strah vlasti od nereda usmeren je ka popodnevnom okupljanju u Parizu, na trasi bulevarom Volter, između trgova Republike i Nacije.
Na ulice su zajedno izašli sindikalci, zaposleni, studenti, srednjoškolci i "žuti prsluci", nezadovoljni skupoćom, platama i uslovima školovanja.
U blizini Tuluza, posle upada više osoba izbio je požar u liceju "Mari-Luiz Disar Fransoaz". Đaci su evakuisani, a škola je bila zatvorena do kraja dana. Istražni organi su preuzeli snimke nadzornih kamera.
U Renu su maskirane grupe u blizini liceja podizale barikade, palile kontejnere i gađale policajce metalnim kuglama za boćanje.
U Lionu su grupe obučene u crno zapodenule sukob s policijom koja je koristila dimne bombe. Zapaljen je i automobil. I u Nantu su zabeležene napetosti, dok je u Ruanu policija postavila kontrolni punkt.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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